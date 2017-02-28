Фотосессии

Йоркширские школьники в съемке Джонатана Андерсона

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В пятницу 17 марта свои двери для посетителей открыла йоркширская галерея Hepworth Wakefield, в которой куратор Джонатан Андерсон представил серию работ фотографа Джейми Хоуксворта. Выставка под названием «Disobedient Bodies» охватывает не только самые любимые работы Андерсона, но и различные скульптуры и видеоинсталяции, которые раскрывают тему искусства и моды.

«Это самая захватывающая вещь над которой я когда-либо работал. Кто бы мог подумать, что работы дизайнера Хельмута Ланга смогут появиться в пространстве музея Барбары Хепуорт?» — с энтузиазмом прокомментировал Джонатан Андерсон. Наряду с невероятными экспонатами дизайнер представил ряд снимков школьников в одежде J.W. Anderson. Напомним, выставка продлится до 18 июня 2017 года.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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