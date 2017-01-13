YouTube запускает чат для онлайн трансляций

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Популярный видеохостинг YouTube запускает бесплатный «Super Chat» для онлайн-трансляций, в котором пользователи смогут комментировать все происходящее. Чат также будет иметь платные расширения, стоимость которых сможет определять сам пользователь. Среди расширенных функций владельцам аккаунтов «супер чата» предложат закрепление комментариев в топе-чата, а также выделение их определенным цветом. Видеочат для онлайн-трансляций уже доступен пользователям Бразилии, Канады, Германии, Индии, Японии, Мексики, Австралии, Южной Кореи, США и Великобритании. В еще 40 странах функция появится к концу января.