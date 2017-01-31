Юлия Гурская: «Наш бренд движется в ногу со временем и инновациями»

0 0 0

Сегодня, в последний день Mercedes-Benz Kiev Fashion Days , свою коллекцию в рамках программы Fashion Scout Kiev представит Юлия Гурская. За короткий промежуток времени дизайнер успела заявить о себе на неделях моды в Одессе, Киеве и Словакии. Совсем недавно о молодом бренде написал британский Vogue, а предыдущая коллекция была задействована для съемок февральского Vogue Ukraine. Редакция FW-Daily расспросила дизайнера Юлию Гурскую о команде перспективного бренда, его ДНК и планах на будущий год.

Бренд Julia Gurskaja еще достаточно молодой – ваш показ прошел только в мае 2015 года. Расскажите о том, как появилась идея создания собственного бренда?

Много лет я занималась производством женской одежды масс-маркетового направления, которое передерживается жестких рамок и не дает свободу творческого полёта. Я — личность яркая и амбициозная. В один прекрасный день я решила выразить протест своей серой и монотонной жизни, создав свою первую коллекцию в стиле familylook. Так и появился новый бренд Julia Gurskaja.

Как бы вы описали ДНК бренда Julia Gurskaja?

Одежда ориентирована на молодую, яркую, успешную и уверенную в себе девушку. Бренд движется в ногу со временем и инновациями, при этом стремится передать ощущение романтичности и комфорта. Так как бренд молодой, конечное ДНК сформулировать тяжело. Но игра цветом и оригинальное фактурное сочетание будет присутствовать всегда.



Ранее вы создавали коллекции в стиле familylook. Что послужило вдохновением для создания новой коллекции?

Я создавала одежду в стиле familylook в частности для себя самой, моей дочери и знакомых. Вещи получались очень оригинальными, и я решила попробовать себя в новом молодежном направлении, посмотреть, что из этого получится и насколько я понимаю современную моду.

Сколько времени проходит с того момента, как вы нарисовали эскиз вещи, до того, как ее можно примерить?

Этот процесс всегда происходит по-разному. Я дорабатываю вещь до тех пор, пока она мне не понравится, и все в ней не будет устраивать. Поэтому на разработку может уйти от одной недели до 2-3 месяцев.

Кто работает в команде Julia Gurskaja?

Каких-то выдающихся личностей у нас в коллективе нет. Мы в поиске молодых, творческих и амбициозных людей. Коллектив бренда – это модная и нестандартная команда. Мне очень повезло с ними: у них так же, как и у меня, загораются глаза при создании чего-то нового. Они не боятся ничего – у нас нет слов «не могу», «не получится», «невозможно». Очень важно говорить со своим коллективом на одном языке.

Меньше, чем за 2 года в fashion-индустрии, вы успели поучаствовать в разнообразных неделях моды, начиная с Одессы и Киева, заканчивая неделей моды в Словакии. Планируете презентовать коллекцию на sales-сезонах в крупнейших столицах моды – Лондоне, Милане и Париже?

Пока что нет. Я ещё мало информирована в этом направлении, и мне есть над чем работать перед тем, как выйти на такой уровень.

Совсем недавно бренд Julia Gurskaja появился на страницах британского Vogue. Расскажите подробнее о статье. Связывалась ли с вами редакция до публикации?

Мы были, мягко говоря, ошеломлены и не до конца осознавали ситуацию. Редакция британского Vogue написала, что нашла нашу прекрасную коллекцию на просторах интернета, заинтересовалась брендом и попросила предоставить фотографии коллекции в хорошем качестве для публикации. Мы, как воспитанный бренд, ответили на письмо, всё сделали, как требовалось, но до конца так ничего и не поняли. И только по прошествии времени, когда на корпоративную почту начали поступать множество предложений о сотрудничестве от мировой прессы, я поняла, что публикация всё-таки состоялась и самостоятельно отправилась на ее поиски в Парижский Charles-de -Gaulle, не дожидаясь экземпляра от редакции.

Несмотря на романтичное и нежное настроение предыдущей коллекции, в феврале бренд был выбран для сексуальной съемки Vogue Украина. Означает ли это, что и вся осенне-зимняя коллекция в этом сезоне будет выполнена в таком направлении?

Я была рада, что Vogue Украина выбрали именно наше платье – это было достаточно неожиданно, так как мы абсолютно не знакомы с редакцией и позиционируем себя, как маленький развивающийся бренд. Все, как в сказке о принце на белом коне. Спасибо Vogue Украина! По поводу сексуальности коллекции: моя героиня – смелая и игривая, но прямого посыла сексуальности в ней нет.

Поделитесь планами на следующий год. Какие сюрпризы готовит бренд Julia Gurskaja?

Наши сюрпризы всегда спонтанны даже для нас самих. 26 марта мы представим свою коллекцию на Vancouver Fashion Week в Канаде.a Думаю, об этом можно смело говорить, так как, бренд уже опубликовали в дизайнерском профиле грядущего сезона.

Автор: Янина Борисовна