Коллекции

Юлия Ратнер и Женя Мигович на показе межсезонной коллекции Valentino в Нью-Йорке

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Пьерпаоло Пиччоли принял решение отправится в Америку, для того, чтобы провести второй «сольный» показ межсезонной коллекции Valentino Pre-Fall 2017. Шоу состоялось в Нью-Йоркском отеле Бикман, где собрались все почитатели итальянского бренда. «Для меня Америка – земля надежды и равных возможностей. Место, где сбываются мечты», – сказал дизайнер. Оставшись самостоятельно управлять творческим подразделением без Марии Грации Кьюри, с который Пиччоли проработал в творческом союзе ни много ни мало четверть века, дизайнеру удалось во второй раз продемонстрировать роскошную коллекцию.

На показе представили порядка 55 романтических образов, в которых присутствовала, свойственная бренду, женственная эстетика. Вся коллекция Pre-Fall 2017 наполнена мягкими оттенками, кружевными текстурами и цветочными паттернами. Показ не обошелся и без украинских моделей. На подиуме появилась Юлия Ратнер, которая ранее принимала участие в рекламном кампейне Valentino с Кристи Тарлингтон и Лией Кебеде, а также Женя Мигович, облаченная в легкое небесно-голубое платье, усыпанное мелкими цветами. Рассматривая каждый образ по отдельности, можно уверенно сказать, что большинство предметов идеально подойдут не только для особенного вечера, но и на каждый день.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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