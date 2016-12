Ювелирный бренд Tiffany & Co. представил образовательный видеопроект об искусстве

0 0 0

Ювелирный бренд Tiffany & Co. представил первый выпуск образовательного видеопроекта под названием «New Ways of Seeing». Его основная цель — формирование зрительской аудитории, ориентированной на изучение произведений изобразительного искусства как неотъемлемой части современного мира. К примеру, уже в первом эпизоде лауреат Пулитцеровской премии, а также главный арт-критик New York Magazine Джерри Солтц рассказывает о творчестве французско-американского теоретика искусства Марселя Дюшана, а также картинах великого Сандро Боттичелли. Помимо этого, Джерри говорит и о работах более современных художников, таких как Оливер Джефферс, Кьянда Уайли и Шантелл Мартин.

Подготовила Екатерина Горбенко