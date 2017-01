Зак Позен, Натали Портман, Ева Чен, Оливия Уайльд и другие звезды стали участниками полумиллионного The Women’s March

7 0 0

На выходных в Вашингтоне прошел The Women’s March, мирная акция протеста, организованная гражданами Америки в ответ на состоявшуюся 20 января инаугурацию одиозного президента США Дональда Трампа. Марш, по предварительным данным, собрал более полумиллиона участников (для сравнения – на легендарный March on Washington for Jobs and Freedom 1963 года, в ходе которого Мартин Лютер Кинг прочитал речь «У меня есть мечта», пришло лишь 250 000 человек).

❤ #womensmarchonwashington Фото опубликовано Olivia Wilde (@oliviawilde) Янв 21 2017 в 2:27 PST

#NYC Видео опубликовано Zac Posen (@zacposen) Янв 21 2017 в 12:07 PST

#womansrightsarehumanrights #womensmarchonwashington Фото опубликовано @therealgracecoddington Янв 20 2017 в 9:39 PST

Люди шли по улицам столицы с транспарантами, надписи на которых были преимущественно посвящены темам защиты прав женщин и человека, в нарушении которых Трампа обвиняли множество раз. Аналогичные акции прошли в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и всех главных городах Америки, а также во многих столицах Европы. Участниками протеста стали знаменитости, среди которых – Натали Портман, Майли Сайрус, Ванесса Хадженс, Джейн Фонда, Вупи Голдберг, Зак Позен, Алиша Киз, Оливия Уайльд, Грейс Коддингтон, Ева Чен и многие другие.

Фото: Broadimage/REX/Shutterstock

Подготовила: Александра Даруга