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Зак Позен, Натали Портман, Ева Чен, Оливия Уайльд и другие звезды стали участниками полумиллионного The Women’s March

Снимок экрана 2017-01-22 в 22.07.40
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На выходных в Вашингтоне прошел The Women’s March, мирная акция протеста, организованная гражданами Америки в ответ на состоявшуюся 20 января инаугурацию одиозного президента США Дональда Трампа. Марш, по предварительным данным, собрал более полумиллиона участников (для сравнения – на легендарный March on Washington for Jobs and Freedom 1963 года, в ходе которого Мартин Лютер Кинг прочитал речь «У меня есть мечта», пришло лишь 250 000 человек).

❤ #womensmarchonwashington

Фото опубликовано Olivia Wilde (@oliviawilde)

#NYC

Видео опубликовано Zac Posen (@zacposen)

#womansrightsarehumanrights #womensmarchonwashington

Фото опубликовано @therealgracecoddington

Люди шли по улицам столицы с транспарантами, надписи на которых были преимущественно посвящены темам защиты прав женщин и человека, в нарушении которых Трампа обвиняли множество раз. Аналогичные акции прошли в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и всех главных городах Америки, а также во многих столицах Европы. Участниками протеста стали знаменитости, среди которых – Натали Портман, Майли Сайрус, Ванесса Хадженс, Джейн Фонда, Вупи Голдберг, Зак Позен, Алиша Киз, Оливия Уайльд, Грейс Коддингтон, Ева Чен и многие другие.

Mandatory Credit: Photo by Broadimage/REX/Shutterstock (7945737j) Kesha Women's solidarity march, Los Angeles, USA - 21 Jan 2017 Women's March Los Angeles

Mandatory Credit: Photo by Broadimage/REX/Shutterstock (7945737h) Vanessa Hudgens Women's solidarity march, Los Angeles, USA - 21 Jan 2017 Women's March Los Angeles

Mandatory Credit: Photo by Broadimage/REX/Shutterstock (7945737v) Jamie Lee Curtis Women's solidarity march, Los Angeles, USA - 21 Jan 2017 Women's March Los Angeles

Mandatory Credit: Photo by Broadimage/REX/Shutterstock (7945737ab) Jessica Biel Women's solidarity march, Los Angeles, USA - 21 Jan 2017 Women's March Los Angeles

Mandatory Credit: Photo by Broadimage/REX/Shutterstock (7945737aw) Natalie Portman Women's solidarity march, Los Angeles, USA - 21 Jan 2017 Women's March Los Angeles

Фото: Broadimage/REX/Shutterstock
Подготовила: Александра Даруга

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