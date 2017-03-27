Zara позаимствовали дизайн платья у украиского бренда Omelya

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Испанский бренд Zara выпустил платья, повторяющие дизайн молодого украинского бренда Omelya. Копия содержит в себе узнаваемые элементы оригинала: oversized силуэт, надпись и перья. Платья-футболки от Omelya уже успели завоевать популярность у it-girls и не раз появлялись на страницах журнала L’Officiel Italia, ELLE Japan, Harper’s Bazaar Ukraine, Glamor Italia, Vogue Ukraine и W Magazine.

«Мои друзья из Израиля выслали фото девушки в платье, которое очень похоже на платье OMELYA T-dress, с подписью «это Zara». Сперва я не поверил, но копии на эту модель платья встречались с первого сезона, когда платья RELAX можно было встретить повсеместно в Украине и России. Сейчас эта ситуация обрела более глобальный масштаб, так как компания Zara выпустила реплику на эту модель», — прокомментировал ситуацию Костя Омеля.

Диана Перфильева — сооснователь бренда OMELYA T-dress прокомментировала произошедшее следующим образом:

«Концепция построения бизнес-процессов бренда OMELYA T-dress – B2C, а вектором развития является e-commerce, что позволило обеспечить лояльную ценовую политику. Мы уже не в первый раз встречаем подделку на эту единицу и бренд Zara не стал исключением».

Напомним, что марка Zara не раз обвинялась в плагиате. Летом 2016 года в социальных сетях иллюстратор Тьюздей Бассен опубликовала коллаж, где показала свои работы и те, что использовала испанская компания в своей линии.