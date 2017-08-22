Коллекции, Мода

Жарким пламенем: самый трендовый оттенок в осенней коллекции Massimo Dutti

Екатерина Попова
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Невозможно не заметить влияние красного цвета на it-girls и модные умы. Оттенки перца, брусники и сангрии заполнили подиумы и прилавки магазинов. Мы уже упоминали, что красный гренадин признан одним из самых трендовых оттенков Институтом цвета Pantone. И именно он будем самым популярным в грядущем сезоне.

Пожалуй, на это и сделал ставку бренд Massimo Dutti. Испанская марка обратила внимание на огненно-красную палитру, одев моделей в красный total look.

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Для воплощения удачного колористического приема в новой коллекции есть бархатное платье с бантом, приталенный шерстяной платок, свитер с горловиной, кожаная сумка, кюлоты и мюли. Интересно, что бренд рядом с красным представил идеально гармонирующие с ним оттенки – розовый, лайм, базовые черный и белый, коньячный и молочный. Вся одежда осенней коллекции представлена в total look.

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Если хотите привлечь к себе внимание, ставьте на красное и точно не прогадаете.

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