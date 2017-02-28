Женственные корсеты в коллекции Olivier Theyskens FW 17-18

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В прошлом году дизайнер Оливье Тискенс обрадовал своих поклонников приятным известием о намерении возобновить собственную марку одежды, которая была запущена еще в 1997-м году. Столкнувшись с финансовыми трудностями в 2001 году, Тискенс закрыл марку и перешел на позицию креативного директора во французский бренд Rochas, а затем в Nina Ricci. В июле 2016 года Оливье сообщил, что накопил достаточно опыта в Париже и Нью-Йорке, который особенно важен, по его мнению, при возобновлении бизнеса и уже спустя несколько месяцев представил весенне-летнюю коллекцию 2017 в рамках парижской недели моды.

Если в прошлом сезоне Тискенс пригласил всех гостей в исторический квартал Парижа в просторное, светлое пространство, то на этот раз дизайнер принял более радикальное решение. Локацией нового шоу Olivier Theyskens FW 17-18 послужила галерея Le Train Bleu, полная пышного, золотого убранства и фресок. «Мне хотелось чтобы девушки, а также их наряды контрастировали с этим местом»,— объясняет Оливье за кулисами.

Что касается коллекции: как и S/S’17 осенне-зимнияя, была продумала до мельчайших деталей. Ключевое настроение задает темная палитра, а также такие материалы, как кожа, шерсть, кашемир, атлас, шелк и хлопок. Из них команда Оливье шьет максимально сдержанные, но при этом сложные по фасону платья с корсетами, двубортными пальто, многослойными платья и приталенными жакеты.

Ярким цветовым акцентом стало желтое пальто с десятками круглых пуговиц, которое визуально разделило коллекцию на две части: первую — более повседневную с джинсами и короткими юбками, вторую — более вечернюю с длинными женственными платьями в викторианском стиле. «Некоторые образы выглядят слишком роскошно. Я хотел уравновесить их за счет других более простых вещей, которые смогла бы надеть девушка, чувствуя себя комфортно. Ме показалось, что это было уместно»,— добавил дизайнер за кулисами.

Подготовила Екатерина Горбенко