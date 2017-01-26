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Живая мода: Что делать и куда идти в ЦУМе в первую неделю февраля

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В этом сезоне международная неделя моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days – это не просто традиционные показы на основной в КВЦ «Парковый», но еще и множество дополнительных активностей, большинство из которых до сегодняшнего дня держались в секрете. Стало известно, что в рамках стратегического партнерства с ЦУМом, в крупнейшем универмаге Украины пройдет не только Fashion Days Market для молодых брендов Made in Ukraine, но и целый ряд активностей, которые охватят корнеры и магазины всех дизайнеров-участников Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Редакция FW-Daily подготовила план-минимум того, ради чего точно стоит посетить киевский ЦУМ в первую неделю февраля. В этом сезоне мода оживет в каждом уголке города – следите, чтобы ничего не пропустить.

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