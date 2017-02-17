Коллекции

Живописные розы в коллекции Emilia Wickstead FW 17-18

Collection
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Эмилия Викстед родилась в Новой Зеландии. Получив образование в миланском Университете в области дизайна и маркетинга, стала работать в Доме Giorgio Armani и Narciso Rodriguez. Помимо этого, сотрудничала и с маркой Proenza Schouler. Уже в 2008 году Эмилия зарегистрировала собственный бренд и уже через год смогла открыть первый магазин. Одной из наиболее известных клиенток Викстед является Герцогиня Кэтрин, которая периодически появляется в студии Эмилии в районе Белгрейвия, что неподалеку от Букингемского дворца.

Вдохновившись эстетикой Тюдоров XVII века, Викстед из сезона в сезон задействует в своих коллекциях королевскую манерность и ее конструкции. Более наглядно эти мотивы просматриваются в объемных, пышных рукавах, изделиях из темного велюра, струящихся юбках, драматических, бархатных платьях, а также цветочном паттерне на ткани. Эмилия также расширяет ассортимент изделий. В ее новую коллекцию вошли более короткие, коклейльные платья, которые лишь подчеркивают красоту стройных ног, брюки из денима с высокой талией, а также топы из хлопчатобумажных и прозрачных тканей, которые придают ощущение легкости.

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Подготовила: Екатерина Горбенко

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