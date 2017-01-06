Зимний сет: 6 защитных средств, которые спасут кожу и волосы от холодов

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Зимой, из-за нехватки витаминов и солнечного света, наша кожа нуждается в более бережном и деликатном уходе. Редакция FW-Daily подготовила подборку из 7 средств, которые помогут вам пережить месяцы холода, ветров и которые призваны увлажнять, предотвращать обветривание, шелушение и стягивание кожи.

Губы

Rosebud Salve — культовый бальзам со столетней историей. Очень популярен среди американских и азиатских визажистов благородя своему заживляющему свойству. Способен за пару минут предать потрескавшимся блеклым губам здоровый привлекательный вид и ощущение комфорта при помощи хлопкового масла, эфирных масел и вазелина в составе.

$6

Глаза

Режима «панда» с утра легко избежать благодаря бальзаму от L’Occitane «Бессмертник». Он не только увлажняет обветренную кожу, но и борется с отеками и кругами вокруг глаз благодаря цветочной воде бессмертника и миндальному протеину. К тому же, укрепляет природный защитный барьер кожи.

$40

Лицо

При отсутствии должного увлажнения быстрее появляются мелкие морщинки, кожа выглядит тусклой, а макияж ложится неровно. Используйте концентрированное молочко-крем для лица Embryolisse от французского производителя и к вам вернется здоровый цвет лица, кожа перестанет шелушиться и обветриваться. Обеспечивают такой эффект активные ингредиенты: масло ши, алоэ вера, пчелиный воск и протеины сои.

$10

Тело

Если после приема ванны кожа пересыхает и стягивается, воспользуйтесь маслом для тела Bliss Body Butter, которое стало популярным когда появился тренд на кокосовое масло! В составе натуральные компоненты: алоэ, масло грейпфрута и кокоса, которые реанимируют кожу. И никакой пленки и липкости после нанесения.

$20

Стопы

После долгих прогулок по заснеженному городу, не забудьте нанести на стопы крем с конопляным маслом от the BODY SHOP и надеть хлопковые носки. Насыщенная текстура крема смягчит кожу стоп не только на поверхности, но и в глубоких слоях, а также восстановит естественный баланс влаги.

$20

Волосы

Средство-спаситель от сухости и ломкости кончиков! Эксклюзивный «Мягкончик» от LUSH, сделает волосы шелковистыми и сияющими, придаст им аромат эфирных масел грейпфрута. Чудотворные компоненты: масло ши, кокоса, оливы и канделийский воск собрались в бальзаме, чтобы защитить хрупкие кончики волос от холодного ветра и снега.

$4

Подготовила Янина Борисова