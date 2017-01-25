Злоумышленники ограбили лондонский бутик Louis Vuitton

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По данным полиции Великобритании, вчера в 5 часов утра лондонский бутик Louis Vuitton, который расположен на улице Слоун-стрит был ограблен группой злоумышленников. Банда воров прибыла к магазину французского бренда на серебряном фургоне марки Ford Transit, после чего разбила окна магазина и, пробравшись внутрь, похитила неопределенное количество товаров. С места преступления неизвестные скрылись уже на мопедах, которые заблаговременно были припаркованы перед центральным входом в магазин.

Представитель лондонской полиции заявил, что никаких арестов пока проведено не было. Оценку стоимости украденных товаров пока установить не удалось. Напомним, что за последние три года, данный случай ограбления бутика Louis Vuitton произошел не впервые. Аналогичный случай произошел в июне 2014 года, когда группа неизвестных людей разбила стеклянные окна бутика, используя автомобиль. Тогда злоумышленники ограбили магазин на £ 70000 или $ 87490. Шесть месяцев спустя бутик был подвергнут атаке снова. Грабители украли £ 50000 или $ 62493.

Подготовила Екатерина Горбенко