Злоумышленники взломали Instagram-аккаунт кошки Карла Лагерфельда

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В четверг, 23 марта, Эшли Чудин, отвечающая за все аккаунты кошки Шупетт в соцсетях, подтвердила новость о злоумышленном взломе Instagram-аккаунта белоснежного питомца Карла Лагерфельда. На своей странице в твиттере Чудин написала короткую заметку: «Внимание! Кто-то взломал Instagram-аккаунт ChoupettesDiary и изменил пароль». Как ни странно, злоумышленник не набрался смелости сделать какие-либо записи либо же удалить снимки популярной кошки. На момент взлома аккаунт ChoupettesDiary в Instagram насчитывал более 96 000 подписчиков и 51 000 в Твиттере.

«Мне повезло, что злоумышленник не удалил записи и ничего не опубликовал. Мне всё-таки удалось вернуть контроль над аккаунтом», — прокомментировала Эшли Чудин. Напомним, что бирманская кошка Шупетт появилась у Лагерфельда в конце 2012 года. В феврале 2017 года креативный директор французского Дома Chanel совместно с немецкой компанией Steiff воссоздал точную копию своей любимой, белоснежной кошки. Популярный производитель высококачественной детской одежды, а также игрушек, разработал порядка 2000 пушистых котов, которые уже поступили на прилавки магазинов в ограниченном тираже.

Подготовила: Екатерина Горбенко