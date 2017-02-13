Золотые розы на показе Oscar de la Renta FW 17-18

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Вчера в Нью-Йорке Лора Ким и Фернандо Гарсиа представили новую коллекцию для марки Oscar de la Renta FW 17-18. Творческий дуэт работал с самим Оскаром де ла Рентой в течение многих лет до самой его смерти в 2014 году. На короткий период времени пара оставила модный Дом дабы сосредоточиться на развитии собственного лейбла Monse. На замену Ким и Гарсиа тогда пришел Питер Коппинг, который занимал должность креативного директора в промежуточный период до середины июля 2016 года.

После неожиданной новости об увольнении Питера, творческий дуэт Лоры и Фернандо возобновил свою работу в Доме Oscar de la Renta. На этот раз дизайнеры наполнили коллекцию вечерними платьями с детализированной вышивкой, меховыми юбками и пальто, строгими, классическими, брючными комплектами из черного велюра. Стилистика новой коллекции отличалась от привычной эстетики свойственной бренду Oscar de la Renta. Первое, на чем сосредотачивается взгляд — цветовая палитра коллекции, которая наполнена броскими оттенками, а также разрозненная вышивка на платьях.

Подготовила Екатерина Горбенко