Звезды сериала Аббатство Даунтон объединятся для съемок нового фильма

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Мэттью Гуд, сыгравший в сериале Аббатство Даунтон мистера Генри Талбота, Джессика Браун-Финдли, известная по роли леди Сибил, и Пенелопа Уилтон, исполнившая роль Изабель Кроули, заявили об участии в новой картине. Лили Джеймс, сыгравшая кузину Роузи в трех последних сезонах сериала, объявила о сотрудничестве еще в октябре прошлого года.

«Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков», вдохновленный одноименным бестселлером New York Times, расскажет о жизни писательницы Джулиет на острове Гернси после его немецкой оккупации во время Второй мировой войны.

Съемки фильма начнутся в Великобритании уже этой весной. Даты релиза не опубликованы, но, по предположениям кинематографистов, премьера состоится в 2018 году.

Подготовила Анастасия Малая