Звезды социальных сетей: опубликован рейтинг самых популярных изданий 2016 года в Facebook и Instagram

Международный сервис мониторинга социальных сетей Newswhip представил отчет за 2016 год. Newswhip анализирует популярные издания и составляет перечень лучших из них по активности взаимодействия пользователей Facebook и Instagram с их постами.

В Facebook лучшими по лайкам, комментариям и репостам стали огромные по охвату аудитории ресурсы The Huffington Post, The Washington Post и Goal.com. В Instagram победителями были названы National Geographic, публикующий удивительные снимки ландшафтов, животных и исторических мест мира, а также новостные издания Fox News и ESPN. The Huffington Post уже в третий раз занимает первую позицию в рейтинге Newswhip, а National Geographic впервые оказались в топе.

Подготовила Александра Даруга