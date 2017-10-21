10 лучших нарядов Ким Кардашьян в честь ее дня рождения

Сегодня свое 37-летие празднует главная знаменитость Голливуда — Ким Кардашьян. Всего за несколько лет она превратилась из заурядного стилиста Пэрис Хилтон и избалованной девушки в женщину, которая руководит многомиллионным бизнесом, воспитывает двоих детей и задает тренды, как в моде, так и новом восприятии женского тела. Кардашьян никогда не стеснялась выглядеть глупо или делать ошибки, стилизуя образы, стоит вспомнить скандальную съемку для журнала Paper, где она в черном облегающем платье льет шампанское. Несмотря на насмешки модных критиков, Ким с каждым новым выходом в свет доказывает, что завтра этот наряд будут копировать сотни. Редакция FW-Daily поздравляет девушку и подобрала 10 лучших нарядов Ким Кардашьян.

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