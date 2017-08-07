5 фактов о Chanel №5, которых вы не знали

Сложно вспомнить парфюм известнее, чем Chanel №5. Он стал синонимом роскоши и богатства, а его удивительным цветочным букетом мир наслаждается уже 96 лет. Но у этих духов есть еще кое-что кроме узнаваемого шлейфа и фирменного увесистого флакона: мы расскажем о пяти малоизвестных фактах, которые позволят взглянуть на парфюм-легенду по-новому.

1) Вдохновением для парфюма стали женщины

Во время встречи с друзьями в Монте-Карло Коко Шанель озарила идея создать аромат для своего бренда. Почти сразу после этого дизайнер связалась с парфюмером Эрнестом Бо: именно ему Коко поручила создать духи – уникальные, способные отобразить ее собственный стиль и характер. Цель: получить аромат, скроенный под современную женщину с ее чувственностью и многогранностью. Результат: соблазнительная цветочная смесь, не похожая ни на один парфюм в мире.

2) Номер 5 имеет особое значение

Говорят, что выбор Шанель пал на пятый образец, представленный парфюмером Бо – эта цифра и подарила аромату название. Позже Chanel №5 стали визуально узнавать по белой бирке с номером и минималистичному флакону.

3) Ингредиенты парфюма уникальны

Вкус Шанель к самым изысканным вещам отразился даже на характере и качестве составляющих парфюма, которому суждено было стать знаковым для бренда Chanel. К примеру, необходима одна тонна цветов для того, чтобы произвести полтора килограмма абсолю. Нота сердца – иланг-иланг, собранный на Мадагаскаре и Майотте, и майская роза, которая цветет только три недели в году. И самое главное: жасмин из Граса – цветок, который является самым дорогим сырым ингредиентом в мире.

4) Он был оценен самыми разными иконами поп-культуры

От Мерилин Монро, которая говорила о каплях Chanel №5 как о единственном наряде на ночь, до Энди Уорхола, создававшего шелкографии с изображением флакона, – популярность аромата более чем очевидна. Когда Париж был освобожден, в парфюмерные магазины выстроилась очередь из американских солдат, которые хотели привезти Chanel №5 домой для своих жен.

5) Он задал новые стандарты для рекламы

В 1969 году Ричард Аведон снял первый рекламный ролик для Chanel №5 в Нью-Йорке. Несмотря на то что видео длится всего несколько секунд, этот мини-фильм стал самой дорогой рекламой на то время.

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