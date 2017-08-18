About me: Таня Могила о стиле, работе с мужем и обновленном Barbara Bar

Описать в двух словах, чем занимается Таня Могила, не так-то просто. Но мы знаем наверняка, что ее работа связана со множеством интересных встреч, знакомств и путешествий. В перерывах между концертно-фестивальной жизнью она успевает отшивать одежду собственного бренда ABOUT ME. Более того, Таня успевает быть и любящей женой, и мамой, и владелицей Barbara Bar. Девушка изо дня в день доказывает, что залог успеха — не счастливый случай, а трудолюбие и целеустремленность. Таня рассказала редакции FW-Daily о музыке, стиле, работе с мужем и новом интерьере одного из любимых проектов.

Встретились мы в одном из самых часто посещаемых мест Киева — Barbara Bar, который делит помещение с клубом Atlas. В обновленном Barbara Bar акцент сделан на двух цветах: белом и черном, а дополняют их вкрапления зеленого: в растениях и элементах декора. Сама хозяйка выглядит не менее стильно. На ней белоснежное платье-рубашка собственного бренда ABOUT ME с воротником-стойкой и нарочито длинными рукавами, остроносые мюли, черные ремешки и красная помада. В кадр вошла легко — улыбаясь и не капризничая из-за прически или неудачных ракурсов.

Как считаете, мода и музыка — нераздельные понятия?

Я считаю, что если кто-то или что-то хочет быть успешным, то нужно обязательно следовать стилю, моде и трендам. Так как все в этом мире имеет свойство не деградации, а развития. И музыка в том числе.

Кто ваш любимый исполнитель и слушаете ли украинских?

Понятие любимого исполнителя довольно обширное. У меня есть разделение. Иногда я люблю послушать качественную музыку и обращаю внимание на ноты и текст. А иногда мне просто хочется музыки как таковой — чтобы задать хорошее настроение. Есть украинские артисты, которые мне импонируют. Диме Монатику, Ване Дорну и Еве Бушминой я определенно могу сказать спасибо. Они делают действительно качественную музыку.

Важно ли для исполнителя иметь свой уникальный стиль?

Это обязательно. Потому что если будет, допустим, 25 Вань Дорнов, то уже и он будет не интересен. У артиста не просто задача написать веселую песню, которая хорошо запомнится. Ему нужно сделать намного больше. Нужно стать единственным и уникальным в этом мире, чтобы на него обратили внимание.

Назовите топ-3 любимых украинских дизайнеров, у которых одеваетесь.

Дизайнеры, скажем так, — «сезонные» в моей голове. Бывает, я в восторге от какого-то бренда, а следующая коллекция оставляет меня равнодушной. Я люблю геометрию, поэтому мне импонирует Valery Kovalska. Платья WeAnnaBe незаменимы в моей повседневной жизни. Наверное, у меня они есть все. Также мне нравятся последние коллекции Bevza.

Какие вещи вы носите чаще всего?

Я тот человек, который не имеет определенного стиля ни в чем вообще. Я люблю каждый день быть разной. Например, сегодня я могу надеть кроссовки, бегать, прыгать, веселиться и чувствовать себя ребенком, а завтра обую каблуки и стану леди. На самом деле, я не понимаю зачем жить в одном «мире». Ведь на сегодняшний день разнообразие царит во всем и этим нужно пользоваться. Что я и делаю.

Вы придерживаетесь мнения, что самые удобные вещи чаще всего выглядят банально?

Самые удобные вещи — те, которые удобны для души. Я могу надеть обувь с невероятно высоким каблуком и неправильной колодкой, но в душе мне будет с ней очень удобно!

По вашему мнению, женщина должна выбирать между семьей и карьерой?

Нет. Я считаю, что если хочешь быть женщиной, необходимо быть не только женой, но и матерью, другом, ухоженной девушкой с успешной карьерой, образованной, с хорошим вкусом и чувством юмора. Кто вообще сказал, что женщина должна ограничиваться только званием хорошей жены? Просто нужно правильно планировать свой график жизни.

Дизайн Barbara Bar изменился кардинально. Почему вы отказались от андеграундного интерьера в пользу светлого пространства?

Barbara Bar — это большая часть моей жизни. Изначально это было заведением моего мужа, который в свое время привлек дизайнера Жанну Сигуту. Она была одной из первых в нашей стране, кто использовал стиль лофт. За это мы с Димой ей безумно благодарны, ведь на тот момент это был определенно крутой «перформанс». Но время идет и мы тоже идем вперед, наши вкусы меняются. Соответственно, в новом интерьере мы проявили свои новые нравы.

Трудно работать с мужем?

Нет, это классно. Если у тебя классный муж, то с ним вообще все классно делать вместе. И если вы с ним идеологи в плане взглядов на жизнь, тогда от такого тандема можно ожидать намного больше, чем от одного человека. Мы с Димой — команда. Мы открываем новые и новые проекты, так как нам нравится экспериментировать и удивлять себя. Barbara Bar не единственный наш проект, на сегодня у нас есть еще ROOF, Around, ‘Atlas и Atlas Weekend. И на этом мы не планируем останавливаться.

Расскажите, как пришла идея и кто дизайнер?

Решили далеко не ходить и подумали, почему бы мне самой не заняться интерьером. Было интересно открыть что-то новое в самой себе. Мне постоянно хочется заниматься чем-то разным, поэтому стараюсь совмещать несколько дел одновременно и доводить их до ума. Относительно дизайна: мне очень нравилась обманчивая передача, где за полчаса делали ремонт в квартире. Не знаю, до какого возраста я в это верила и просила маму сходить в магазин и обратно, а дома чтобы был уже готовый ремонт. Это воспоминание и послужило толчком. Повторюсь, что классно работать с мужем, потому что он, зная мое влечение к интерьерному дизайну, поддержал меня в этой идее, сказал мне: «бери и делай». Таким образом и реализовалась моя мечта детства.

Почему именно полосы? Вас часто можно встретить в одежде с полосатым принтом, откуда такая к нему любовь?

Первая любовь началась еще в детстве. Мама отдала меня в музыкальную школу на класс фортепиано. Потом, на прогулке с папой в зоопарке, любимым животным стала зебра. Мой бывший парень открыл во мне любовь к шахматам, за что ему спасибо. Еще одно мое увлечение — фехтование. А один из моих любимых друзей — белый конь Демарш, с которым я занимаюсь верховой ездой. Оставалось только собрать все предпочтения воедино. Так и появился ответ.

Новый Barbara Bar, какой он теперь?

Пожалуй, правильное слово, чтобы охарактеризовать новый Barbara Bar — чистота. Чистота линий, цветов, расположений и форм. Новый Barbara Bar уже успели оценить артисты Atlas Weekend. Все музыканты, которые выступали на фестивале, приходили сюда обедать. У нас были The Prodigy, Kasabian, Нино Катамадзе. Kasabian провели у нас четыре часа и были просто в восторге от интерьера и кухни.

В таком стильном месте должна быть не менее стильная униформа. Какой она будет и будет ли вообще?

Да, она будет. И не только удобная, но и красивая. К нам недавно обратилась компания Puma с предложением о сотрудничестве. Они предложили обуть весь наш персонал в кроссовки из их новой коллекции, созданной в коллаборации с Рианной. За это мы им очень благодарны, это показывает высокий уровень компании. Касательно самой одежды — мы шьем белые комбинезоны для всего персонала, на которые, конечно же, перенесем наш новый логотип Barbara Bar.

С какими людьми вам нравится работать и по какому принципу отбирали новый коллектив?

Существует лишь два критерия, по которым я отбираю персонал, то есть людей «из моего мира»: первое — это целеустремленность, а второе — естественность. Считаю, что всему можно научиться, главное желание. Я готова закрыть глаза на ошибки в процессе становления на какую-то должность, если понимаю, что это перспективный и хороший человек, который будет дарить мне положительные эмоции и поможет в реализации задуманных проектов.

Что вы готовите на открытие Barbara Bar?

Касательно открытия заведений, считаю, что они не могут быть какими-то фантастическими. Салют тут не выпустишь, да и вообще это дело не особо интересное уже. Много у меня их в жизни было. Салютов (смеется). По-моему, главное передать суть самого заведения людям, которые пришли на мероприятие. Для нас основное — это донести обновленный интерьер и показать качество и специфику кухни. Всех гостей ждут угощения от шеф-повара и алкогольные напитки от наших партнеров, компании Martini. Также не обойдется без музыкальной части. Артем Волик, Катро Заубер и Василиса Фролова создадут дополнительное хорошее настроение нашим гостям.

Фото: Анна Сошникова