Белла Хадид бросила вызов Фарре Фосетт в новой рекламной кампании Nike

После появления Фарры Фосетт 45 лет назад в сериале «Ангелы Чарли» на скейте в кроссовках Nike Cortez — каждый мечтал о подобной паре. Изначально обувь создавалась для мужчин и предназначалась для бега. Вскоре из-за высокой популярности начали выпускать версию для женщин — Señorita Cortez. Новый амбассадор бренда Nike Белла Хадид примерила на себя образ Фосетт и повторила культовый снимок. В сезонной рекламной кампании в стиле 70-х модель позирует в закрытых купальниках, широких джинсах и спортивной форме.

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