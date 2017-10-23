Больше 90-х: Nike и Supreme представили совместную коллекцию

Supreme продолжает привлекать влиятельные бренды к сотрудничеству и представляет новую совместную коллекцию со спортивным брендом Nike. В этот раз объектом изменения стала модель кроссовок Nike Air Humara. Обувь выполнена в стиле 90-х, поэтому перед Supreme стояла задача дополнить и довести до пика эстетику того времени. Добиться этого эффекта удалось за счет неоновых оттенков розового, зеленого и голубого, которые дополняют светоотражающие детали.

В комплекте с обувью бренды предлагают носить спортивные костюмы в аналогичной цветовой гамме, а собираясь на рейв, стоит обратить внимание на кепки с козырьками. Определенно, дизайнеры делали ставку на то, чтобы в темном помещении среди сотен людей человека в одежде из коллекции Nike и Supreme можно было легко заметить.

Продажи одежды стартуют 26 октября в США и Европе, а вот кроссовки можно будет купить на сайте Nike. Цены на продукцию будут варьироваться от 170 долларов — за Nike Air Humara, 99 долларов— за брюки и 45 долларов — за кепку.

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