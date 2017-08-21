Бренд обуви и аксессуаров Carlo Pazolini, основанный в 1990 году в Италии российским бизнесменом Ильей Резником, объявил о банкротстве. Проблемы начались летом прошлого года, когда Альфа-Банк подал иск на компанию, задолжавшую 50 миллионов долларов. После, впервые за 27 лет, марка изменила название на Pazolini — это могло быть связано с удержанием имени Carlo Pazolini у одного из кредиторов.

На днях стало известно, что фирма «Анта», владеющая брендом, официально признала его разорившимся.

В конце июля Арбитражный суд Москвы взыскал с обувной компании в пользу NPL Invest Ltd 11 млн долларов и 8,4 млн евро.

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