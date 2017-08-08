Бренд Coca Cola выпустит новую капсульную коллекцию

Прохладу этим летом обеспечит не только кола со льдом, но и легкие футболки от Coca Cola. Бренд KITH возобновил сотрудничество с маркой, и продажи их капсульной коллекции одежды запускаются уже совсем скоро.

На страницах свежего лукбука замечаем футболки, купальники, худи и шорты из хлопка в единой цветовой гамме. Изделия синего, красного и белого цветов украшены логотипами и вышитыми вишнями – отсылка к Coca Cola Cherry. На одежде красуется надпись Enjoy KITH: насладиться действительно есть чем – в коллекции представлены и мужская, и женская линии.

Кроме этого, капсула KITH x Coca Cola может похвастать большим выбором аксессуаров и обуви унисекс. К примеру, легендарные кеды Converse, а именно модель Chuck Tailor All Star 1970, были перевыпущены в новом дизайне специально для этой коллекции. Среди неожиданных аксессуаров – ярко-алая доска для серфинга и пляжное полотенце.

Продажи коллекции стартуют с 11 августа в магазинах KITH и на официальном сайте бренда.

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