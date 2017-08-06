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Бренд KA Designs выпустил одежду со свастикой

Иванна Петрович
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Свастика, которую Адольф Гитлер использовал как символ пропаганды нацизма, не пугает молодой европейский бренд KA Designs. Марка решила обратиться к светлой стороне символа. Известно, что 5 000 лет назад в индийской культуре он обозначал мир и счастье.

Несмотря на благие намерения бренда возродить светлое значение символа, покупатели пока не решаются на подобную покупку. KA Designs выпустили коллекцию футболок и свитеров, на которых в радужной расцветке (символизирующей поддержку ЛГБТ-движения) изображена свастика и надписи Peace, Love, Zen.

Проблема подобной идеи в том, что символ еще долго будет напоминать о нацизме, особенно в Европе, где воспоминания о войне все еще свежи. Например, в Лондоне все чаще появляются случаи, когда неизвестные изображают свастику на стенах домов в районах, где живут евреи. Футболки можно приобрести за 20 долларов, но вряд ли найдется много желающих.

«Нам очень нравится символ по его форме и эстетике, и мы бы хотели поделиться своим виденьем без привязки к ненависти», – заявляют представители KA Designs.

На вопрос о возможном использовании вещей нацистами марка отвечает: «Нас это не волнует. Цель этого проекта не в получении прибыли, а в посыле. Сообщение, которое мы несем, предельно ясное – мир, добро, свобода побеждают ненависть, войну и предрассудки. Если какое-небудь неонациское  движение будет носить наши футболки, значит, оно разделяет наши идеи, так же, как если бы аналогичную вещь надел коммунист. Вот почему мы не беспокоимся о том, кто будет покупать их».

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