Чем белорусская компания заинтересовала Google?

Мало кому известная до сегодня белорусская компания AIMatter заключила контракт с Google. AIMatter специализируется на технологиях распознавания и обработки изображений и занимается запуском нейросетей на мобильных устройствах. В прошлом году о них узнали благодаря приложению Fabby, которое помогает распознавать и заменять фон на изображениях, а в скором времени вышла следующая разработка – Fabby Look, задача которой состояла в изменении цвета волос.

Основателями AIMatter являются бывшие менеджеры российской компании Mail.Ru Юрий Мельничек и Юрий Гурской. Каким образом Google будет развивать AIMatter, участники сделки не разглашают.

Напомним, что ранее белорусские компании MSQRD и Prisma заинтересовали Facebook, который приобрел их авторские права.

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