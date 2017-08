Король поп-арта: Сегодня Энди Уорхолу могло бы исполниться 89 лет

Любитель тусовок и человек искусства Энди Уорхол был знаменит при жизни благодаря неординарным работам в стиле поп-арт. Энди любят и знают все. В начале карьеры критики не воспринимали его творчества, но уже в 60-х Уорхол создал всем известные зеленые банки кока-колы, чем взбудоражил искусствоведов и привлек внимание публики. Что бы ни говорили, мы любим Энди и восхищается его творчеством. Сегодня, 6 августа, ему исполнилось бы 89 лет.

Все любят Уорхола

Еще до того как имя Кристиана Диора обрело ценность в мире моды, дизайнер познакомился с знаменитым иллюстратором Рене Грюо. Вместе они создавали рекламные кампании для бренда. В 2013 году креативный директор Раф Симонс продолжил традицию модного Дома Dior. К осенне-зимнему сезону бельгийский дизайнер нарисовал принты в стиле 1920-х, после чего обратил внимание, что они похожи на графику Энди Уорхола конца пятидесятых годов. Раф нашел эти рисунки с помощью The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts и поместил их на сумки знаменитой модели Lady Dior, а также на вечерние клатчи.

«Для меня Уорхол означает очень многое, — объяснял Раф Симонс свой выбор после показа коллекции в Париже. — Меня заинтересовало изящество и чувственность его ранних работ. Его графика абсолютно естественно влилась в нашу коллекцию».

В 2014 году Диана фон Фюрстенберг выпустила коллекцию Pop Wrap. Она смешала свои собственные принты с элементами картин Энди Уорхола. В 2016 году издательство Thames & Hudson объявило, что выпустит книгу, которую Энди Уорхол написал и проиллюстрировал. Это сказка о змее-любительнице моды , знакомой с Жаклин Кеннеди, Элизабет Тейлор и Дианой Вриланд. Змея помогает им создавать лучшие образы: притворяется браслетом, обматываясь вокруг запястья Тейлор, или обвивает каблук Вриланд, преображая ее туфли. «Автобиография змеи» состоит из 22 цветных авторских иллюстраций, дополненных небольшими подписями. Эти рисунки напоминают о временах, когда Энди работал в Vogue и занимался коммерческой иллюстрацией, создавая рекламу и оформляя книги.

В первом художественном фильме, полностью посвященном жизни художника, идеолога поп-арта сыграет Джаред Лето. Сценарий к фильму написан на основе книги 1989 года американского журналиста Виктора Бокриса.

Самые популярные работы художника

В начале шестидесятых Уорхол все больше занимался графикой, создавая новое направление в искусстве.

Работа Уорхола над картиной началась спустя неделю после смерти Мэрилин Монро, в августе 1962 года. При помощи трафаретной печати художник нанес на холст пятьдесят одинаковых изображений актрисы, позаимствованных с известной фотографии 1953 года, сделанной на съемках фильма «Ниагара». Картина была завершена через несколько месяцев.

В 1960-1962 появился цикл произведений с изображением консервных банок супа Кэмпбелл. Изначально плакаты с банками супа исполнялись в живописной технике: «Банка с супом Кэмпбелл (рисово-томатный)», а с 1962 года — в технике шелкографии: «Тридцать две банки супа Кэмпбелл», «Сто банок супа Кэмпбелл», «Двести банок супа Кэмпбелл».

Также в 1962 году Уорхол создал серии «Зеленые бутылки кока-колы». Рисунки банок стали «визитной карточкой» художника и принесли ему славу.



Желтый банан на обложке дебютного альбома The Velvet Underground и Нико — один из знаковых принтов Энди Уорхола, немногим уступающий по популярности знаменитым красным банкам Campbell. Художник, приложивший руку к созданию огромного количества музыкальных обложек, любил делать их, что называется, интерактивными. Так, оригинальный тираж диска The Velvet Underground & Nico вышел со стикерами на лицевой стороне и надписью «Медленно потяни и смотри»: банан на обложке можно было очистить и увидеть, что изнутри он розовый. Лейблу печать таких обложек обошлась в копеечку, но компания готова была пойти на любые жертвы за возможность использовать имя Уорхола. The Velvet Underground вообще были тесно связаны с художником, который взялся продюсировать пластинку и в итоге перетянул одеяло на себя: на обложках первого тиража красовалось имя Уорхола.

Энди Уорхола причислили к представителям поп-арта и концептуального искусства, таким как Роберт Раушенберг, Джаспер Джонс и Рой Лихтенштейн.

Интересные факты

Кроме создания объектов поп-арта, Уорхол активно занимался съемками фильмов. Так, с 1963 по 1968 год Энди снял 472 портретные кинопробы, около 150 игровых фильмов и несколько десятков короткометражных.

В 1963 году Энди Уорхол зашел в одну из нью-йоркских фотокабин и сделал несколько селфи. Эти фото стали известны на весь мир, одно из них продали на аукционе Sotheby’s за 6 миллионов фунтов стерлингов.

В этом году известный рок-музыкант Элис Купер нашел в своей кладовке полотно «Маленький электрический стул» Энди Уорхола. Ориентировочная стоимость произведения составляет 10 миллионов долларов.

Уорхол одним из первых применил трафаретную печать как метод создания картин. В своих ранних шелкографиях он использовал собственные нарисованные от руки изображения. Позже с помощью проектора он транслировал на холст фотографии и вручную обводил изображение. Если хотите больше узнать о творчестве Энди Уорхола:

20 июля в пространстве фонда ИЗОЛЯЦИЯ открылась выставка известного американского фотографа и художника Кристофера Макоса. Автор специально приехал в Киев, чтобы лично представить свой проект «Кристофер Макос: Время Энди Уорхола».

«Кристофер Макос — культовый фотограф, который задокументировал невероятно насыщенную художественную и музыкальную сцену Нью-Йорка 1970-х. С его снимков на нас смотрят личности, ставшие легендами: Джон Леннон, Мик Джаггер, Лайза Минелли», —прокомментировала куратор выставки Екатерина Филюк.

Макос был близким другом и фотографом легендарного художника Энди Уорхола. Макос был вместе с Уорхоллом в его Фабрике и научил его искусству фотографии. Энди называл Кристофера «современным фотографом Америки». Сейчас его работы хранятся в коллекциях более 100 музеев мира, а в разные периоды выставлялись в лондонском Tate Modern и нью-йоркском Metropolitan. Кроме того, Макос сотрудничал с такими изданиями, как Rolling Stone, New York Magazine, Esquire, People.

В экспозицию проекта, который будет представлен в Киеве до 28 сентября, войдут работы известной серии Altered Images, на фотографиях которой Уорхол появился в различных женских образах. Выставочный проект Altered Images — цитаты фотопроекта Мэна Рея, который снимал художника Марселя Дюшана в образе его женского двойника Роз Селяви.

Вторым экспозиционным элементом стали фотографии из книги White Trash, изданные в 1977 году. Они показывают богемную жизнь Нью-Йорка в момент рассвета культуры поп-арта.

Почему бы вам не посетить эту выставку?

