Мода, Рекламные кампании

Дочь Синди Кроуфорд в рекламной кампании Hudson Jeans

Даша Гребенюк
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Кайя Гербер, дочь супермодели Синди Кроуфорд, продолжает стремительно подниматься по карьерной лестнице. В свои 15 лет Кайя уже успела добиться незаурядных успехов: на ее счету съемки для рекламных кампаний Alexander Wang и Chrome Hearts, фотосессии для CR Fashion Book, Porter, Teen Vogue, Vogue Italia и Interview.

Теперь teen-модель стала лицом Hudson Jeans: Кайя позировала для осенне-зимней рекламной кампании бренда. Снимал легендарный Патрик Демаршелье под арт-руководством Дэвида Липмана. На монохромных фотографиях Гербер запечатлена в total-look из денима.

Эта съемка – еще один шаг начинающей модели к большому успеху. Сама Кайя говорит о своей модельной карьере так: «Сейчас я концентрируюсь на моделинге, но в то же время не отказываюсь от других карьерных возможностей»

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