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Донателла Версаче пригласила друзей-супермоделей повеселиться в своем новом видео. 60-секундный ролик появился в Instagram-аккаунте дизайнера – так она поздравила Бруно Марса, который стал единственным музыкантом с 4 платиновыми синглами за прошлый год.
Конечно, для поздравления Донателла выбрала песню Versace On The Floor – трек из последнего альбома Марса 24К, вышедшего в 2016 году. Для съемок был собран актерский состав с Кэндис Сванепул, Наташей Поли, Ханой Сукуповой и еще одиннадцатью звездами подиума.
Разодетые в лучшие наряды от Versace, они танцуют и подпевают Бруно Марсу в роскошной барочной обстановке, напоминающей музей. Видео заканчивается кадром «Для моего друга Бруно».
Уже не в первый раз Донателла выражает свою любовь к музыке исполнителя. В июне она была замечена на концерте, во время которого Марс посвятил ей песню.
«Я бы хотел посвятить следующую песню женщине, которая меня вдохновила. Донателла, эта песня для тебя», – эти слова предшествовали треку Versace On The Floor.
«Спасибо за вечер! Прекрасные эмоции» – позже написала дизайнер в своем Instagram.
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