Flower boy: подсолнухи, розы и шмели в роскошной ювелирной цепи для Tyler, The Creator

Селебрити-ювелир Бен Баллер когда-то перешел от создания треков с Dr.Dre к изготовлению эксклюзивных украшений. Сотрудничество с Дрейком и Джоном Мейером сделало его творения известными. Его новое изделие – ювелирная цепь по дизайну Tyler, The Creator, которая точно стоит того, чтобы ею полюбоваться.

На создание украшения Бена Баллера явно вдохновила обложка нового альбома репера под названием Flower Boy, созданная художником Эриком Вайтом.

«На протяжении моей карьеры ювелира Tyler, The Creator всегда был номером 1 в списке фаворитов – тех, для кого мне бы хотелось создать особое украшение. Он подталкивает меня воплощать самые безумные идеи в ювелирном формате. Ему всегда нравились яркие цвета и драгоценные камни», – так подписал Бен Баллер Instagram-пост с релизом украшения.

На единственной в своем роде цепи для Tyler, The Creator мы видим именно то, что изображено на обложке его альбома. Но ее «ювелирная» версия выглядит совершенно неповторимо: шмели, зеленые листы и подсолнухи выполнены в золоте и инкрустированы сияющими драгоценными камнями.

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