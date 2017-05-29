Где черпают вдохновение дизайнеры Dior, Kenzo, Paco Rabanne, Balenciaga и Givenchy

Источники вдохновения дизайнера модного бренда — чуть ли не самый популярный вопрос журналистов и критиков. Модная индустрия всегда обращалась к «лучшим» временам, когда во главе стояли новаторские идеи, определившие тренды десятилетий. В 2014 году в моде торжествовал стиль 70-х, 2015 ознаменовался любовью к 90-м, а сегодня дизайнеры комбинируют тренды 60-х, 2000-х и 80-х. Креативные директора анализируют архивные эскизы и ДНК брендов. Редакция FW-Daily предлагает рассмотреть, какие модные Дома интерпретировали свои прошлые коллекции в сезонах 17-18.

Dior Resort 2018

На создание новой круизной линии креативный директор Dior Мария Грация Кьюри вдохновилась коллекцией 1951 года, где присутствовали изображения, похожие на наскальные рисунки из пещеры Ласко во Франции. Кроме рисунков Кьюри переняла знаменитый жакет «бар», подчеркнутую линию талии и длину платьев ниже колена. В свою очередь, Кристиан Диор, как суеверный человек, при создании моделей обращал внимание на магические символы и с осторожностью помещал их на вещи. Кьюри не обошла стороной этот факт и тщательно выбирала наскальные рисунки для своей линии.

Balenciaga осень-зима 2017

Выбор сооснователя андеграудного бренда Vetements Демны Гвасалии на роль креативного директора Balenciaga в 2015 году казался черезмерно радикальным, но спустя время модные критики заметили схожие черты с дизайном Кристобаля Баленсиаги. Гвасалия тоже обращается к объемным формам и архитектурному крою. В сезоне осень-зима бренд праздновал свое 100-летие. В честь знаковой даты Гвасалия прибегнул к архивным фото 50-х. Коллекцию он наполнил гипертрофированными платьями из фатина, объемными бантами и цветочными принтами.

Paco Rabanne осень-зима 2017

Приверженец нестандартных материалов вроде пластика, стекла и металла, революционер 60-х — кутюрье Пако Рабан далеко опережал свое время. Новый креативный директор Жюльен Доссена продолжил развивать стилистику бренда — в коллекции осень-зима 2017 появились модели с металлическими текстурами и сексуальными вырезами на спине. Неотъемлемыми элементами линии стали асимметрия, драпировки и спортивный стиль.

Givenchy осень-зима 2017

В марте этого года состоялся показ Givenchy, который команда бренда создавала без Рикардо Тиши. Напомним, что Тиши был на посту креативного директора на протяжении 12 лет, после чего покинул марку. Коллекция сезона осень-зима показала значимость Рикардо для Givenchy. За основу была взята коллекция 2008, в которой главное место занимают рюши и атласные элементы. Кроме этого в новой линии дизайнеры обращаются к более ярким цветам и дополняют образы широкими чокерами.

Kenzo La Collection Memento осень-зима 2017

Японский дизайнер Кензо Такада основал компанию Kenzo в 1970 году и сразу получил широкую известность благодаря кричащим анималистичным принтам. В 2017 году Кэрол Лим и Умберто Леон решили напомнить об этой черте бренда и обратились к архивам показа 1988 года, где присутствовали нарочитые цветочные принты контрастных оттенков и разнообразных видов. Maxi-платья в новом сезоне снабжены oversize-силуэтом и объемными воланами, а также обилуют оранжевой расцветкой и мелкими узорами.

Фото: vogue.com

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