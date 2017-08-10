Грех не знать: Ясмин Cьюэлл присоединится к Farfetch

Один из самых влиятельных байеров мира, фэшн-аналитик многих брендов и заядлая модница Ясмин Cьюэлл начинала свою карьеру в маленьком, но популярном среди знаменитостей лондонском бутике. После она переехала в родную Австралию и проработала несколько лет персональным шопером и стилистом – опять же, только для знаменитостей. Вскоре ее местом работы стало издание Style.com, где она получила пост фэшн-директора. Среди ее достижений – работа с такими гигантами, как Liberty London и Browns boutiques, и основание в 2008 году собственной компании Yasmin Sewell Ltd., которая сотрудничала с брендами Hermes, Peter Pilotto, ASOS и Mulberry.

Кроме этого, Ясмин активно вела свой блог, где обозревала новости моды и рассказывала о молодых талантах. Cьюэлл была одной из первых, кто заметил в 2006 году британского дизайнера Кристофера Кейна.

Особенностью стиля Ясмин являются чистые линии, маскулинные наряды, смелые цветовые решения и оригинальные детали.

Сегодня стало известно, что девушка присоединится к онлайн-платформе Farfetch. Ясмин станет вице-президентом по созданию креативного контента. Cьюэлл будет руководить редакционными командами, которые создают контент для Farfetch.com.

«Для меня Farfetch – одна из самых прогрессивных компаний в современной розничной среде, и это большая честь – стать полноправной частью всего, что создает Farfetch. Новая роль – важная ступень для меня. Находить и продвигать новых талантливых дизайнеров – моя работа, и я рада расширить круг обязанностей до взаимодействия с представителями других творческих профессий, например, с режиссерами или фотографами», – прокомментировала назначение Ясмин.

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