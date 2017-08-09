Gucci подает в суд на Forever 21

Forever 21 стабильно обвиняется дизайнерами в плагиате, а сейчас дело дошло до суда. Масс-маркет бренд обвиняется в нарушении авторских прав со стороны Gucci – фирменные полоски итальянской марки замечены на бомберах от Forever 21.

Согласно отчету Business of Fashion, иск от представителей Gucci был подан в Федеральный окружной суд США в Калифорнии в шесть часов утра по местному времени. Иск содержит требование отозвать прежнюю жалобу на Forever 21 и обвинения в нарушении товарного знака, размытии торговой марки и недобросовестной конкуренции.

Несколько изделий из коллекции Forever 21 действительно украшены узнаваемой тесьмой в цветах «синий-красный-синий» и «зеленый-красный-зеленый» – серебряный бомбер, бомбер с цветочным принтом, джемпер с бабочками, зеленый джемпер с вышитой головой тигра и чокер в полоску.

Изделия от Forever 21 с явными «мотивами Gucci»

Эти вещи уже изъяты из сайта Forever 21, а сам бренд находится в процессе поиска судебной защиты.

Гигант fast fashion обратился с заявлением, что «не должно быть позволено, чтобы Gucci и только Gucci имел монополию на синюю-красную-синюю и зеленую-красную-зеленую полоски на одежде и аксессуарах. Любые полоски любого цвета, когда-либо использованные на одежде Forever 21, были орнаментальными, декоративными и эстетически функциональными».

Тем, что дело передано в суд, Gucci демонстрирует серьезные намерения защитить свою цветную полоску, ставшую символом бренда, во что бы то ни стало. Gucci впервые начали использовать синюю-красную-синюю и зеленую-красную-зеленую тесьму в 1963 году на шейных платках, уздечках и тростях. Регистрация обоих видов тесьмы как символа торговой марки пришлась на 1979 и 1988 год соответственно.

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