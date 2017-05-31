Как архитектурные проекты Захи Хадид изменили модное пространство

31 марта 2006 на 65 году жизни умерла талантливый архитектор Заха Хадид. В архитектурной среде она запомнилась как деконструктивист, ее сооружения позволяли смотреть на пространство с нестандартной стороны. Она стала первой женщиной-архитектором, получившей премию Стирлинга и Притцкеровскую премию. В модной индустрии она также оставила след. Хадид проектировала интерьеры для модных бутиков и локаций для показов, участвовала в разработке коллекций аксессуаров в коллаборации с модными брендами. Редакция FW-Daily предлагает вспомнить, как Заха Хадид меняла наше представление о модном пространстве и какие проекты запомнились больше всего.

Stuart Weitzman

Марка Stuart Weitzman не раз привлекала к сотрудничеству Заху Хадид для оформления бутиков. Первым стал миланский магазин в 2014 году. Его интерьер напоминает постройку из будущего. Внутри гостей встречает приглушенный свет, обтекаемые формы и инсталляции в виде полок для обуви. Похожее можно встретить в их магазинах в Гонконге, Нью-Йорке и Пекине.

Chanel

В 2016 году для шоу круизной коллекции Карл Лагерфельд выбрал здание авторства Захи Хадид — Тондэмун Дизайн Плаза в историческом центре Сеула. Постройка, напоминающая огромную каплю металла, внутри выглядит словно космический корабль. Пространство для шоу было выполнено в черно-белой гамме с красочными пятнами на подиуме и сидениях для гостей.

Niel Barrett

При разработке проекта для бутика Niel Barrett Хадид не придерживалась правила рационального использования пространства. Архитектор ограничила свободную площадь крупными литыми перегородками, которые символизируют мужское и женское начало.

BVLGARI

Один из последних проектов Захи Хадид — проектировка инсталляции для ювелирного бренда BVLGARI. Весной 2015 она создала скульптуру в виде сот, которая стала украшением отеля BVLGARI в период Недели моды в Милане.

Versace

Творение Захи Хадид CityLife также не обошли стороной модные бренды. В качестве локации для модного показа коллекции весна-лето 2016 его выбрала креативный директор Versace Донателла Версаче. Масштабный подиум был выполнен из серого бетона и освещался яркими прожекторами.