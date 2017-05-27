Как два гастрономических тренда стали одним #avolatte

Мы уже наблюдали за тем, как весь мир, словно по магическому заклинанию, начал есть китайскую лапшу рамен или вегетарианские спринг-роллы. Что стало гастрономическим трендом в этом году? Ответ однозначен: #Avolatte. Трудно не заметить, что последний месяц Instagram и Twitter буквально кишит постами с таким хэштегом.

Появилось чудо кулинарии в Австралии, в одном местном кафе его приготовили весьма незамысловатым способом: вырезали из половинки авокадо мякоть и залили туда латте, чтобы сатирически объединить два трендовых продукта миллениалов. Поводом тому стала скандальная статья одного из миллиардеров о том, что молодежь слишком много средств тратит на «модные» продукты, а именно авокадо и латте.

Мельбурнское кафе сделало шуточный пост с видеоинструкцией приготовления аволатте — и тут случился настоящий бум. Посетители заказывали необычный кофе не столько ради вкуса, как ради красивого поста, а хозяева заведения недоумевали и наблюдали за ростом выручки. Работающий там бариста признался, что это буквально «латте в куске мусора».

Но все необычное интересно, а особенно то, что хорошо выглядит на фото, — поэтому аволатте быстро и уверенно стал гастрономическим хитом по всему миру.

В сравнении с матча-латте, латте из куркумы и джинджер-латте, аволатте должен пройти эволюционный путь, чтобы действительно придать кофе другой вкус. По крайней мере сделан шаг навстречу healthy food — аволатте выглядит намного полезнее, чем хит прошлого сезона единорог-капучино из Starbucks.