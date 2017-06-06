Личности

Канье Уэст создаст спортивную форму для школьников

Иванна Петрович
kw_vs

Подвиги американского исполнителя Канье Уэста в модной индустрии продолжаются. У рэпера на счету несколько показов на Неделе моды в рамках бренда Yeezy, а также коллаборации с Adidas и разработка линии аксессуаров. На днях стало известно, что Уэст создаст дизайн новой спортивной формы для учеников школы Calabasas High School. Представители музыканта подтвердили новость о сотрудничестве. В скором времени школа планирует заменить официальную цветовую палитру, а также талисман учреждения — с койота на волка.

Читайте также: Не ищите Канье Уэста в Instagram, в Твиттере его тоже нет

Comme des Garçons и Converse перезапустили культовую модель кед

Будет интересно

1212112

Самые сексуальные снимки Марио Тестино будут представлены на выставке

rexfeatures_8840653dy-aRhySR__prevOriginal__

Линдси Лохан создаст линию ювелирных украшений

940x553_1_ac4570ed856d70b8ead16b1f08ad4dea@940x553_0xc0a839a4_10530793701487249547

Мэрилин Монро: «Дайте девушке правильные туфли — и она сможет покорить весь мир»