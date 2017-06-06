Канье Уэст создаст спортивную форму для школьников

Подвиги американского исполнителя Канье Уэста в модной индустрии продолжаются. У рэпера на счету несколько показов на Неделе моды в рамках бренда Yeezy, а также коллаборации с Adidas и разработка линии аксессуаров. На днях стало известно, что Уэст создаст дизайн новой спортивной формы для учеников школы Calabasas High School. Представители музыканта подтвердили новость о сотрудничестве. В скором времени школа планирует заменить официальную цветовую палитру, а также талисман учреждения — с койота на волка.

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