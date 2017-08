Kiev Fashion Institute приглашает на пятую конференцию Innovation Business Forum by KFI

В рамках 15 сезона Международной Недели моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days с 31 августа по 3 сентября пройдет пятая образовательная конференция — Innovation Business Forum by KFI. Благодаря интенсивной программе участники смогут перенять уникальный опыт экспертов из отраслей fashion, marketing, business, digital, а также получат практические советы во время дискуссионных панелей и нетворкинг-вечеринки.

Лучшими кейсами поделятся представители множества компаний: Google Marketing Solutions, modnaKasta, Good Wine, Academy of Art University, Competera Pricing Platform, TemplateMonster, Odgers Berndtson Ukraine, Hochu rayu, More Dash, Lambert+Associates, No Fake Security Worldwide, UkraineInvest, Milavitsa, Quadrate 28, «Клиника Заблоцкого», WOG, ARTKB, IDNT, Netpeak, Launchmetrics, CAPS.

Тема новой конференции — взаимодействие моды с другими индустриями, что сегодня особенно актуально. В качестве примера вспомним новый проект Google — We Wear Culture. Это онлайн-платформа, которая пополняется виртуальными выставками и всевозможными модными архивами.

В программе мероприятия более 20 спикеров из топовых компаний Украины и зарубежья. Среди них — директор и сооснователь сети Good Wine Владимир Шаповалов, контрибьютор Forbes и журналист в Academy of Art University Стефан Рабимов, учредитель и руководитель частных стоматологических учреждений «Клиника Заблоцкого» Ярослав Заблоцкий, сооснователь Launchmetrics Эдди Малон и другие профессионалы своего дела.

Форум разделен на 4 тематические части: fashion, marketing, business и digital. Кураторами направлений будут: основатель Kiev Fashion Institute и медиаресурса FW-DAILY, соучредитель международного агентства More Dash — Дарья Шаповалова, руководитель отдела по развитию клиентов Google, идеолог Digital-академии для женщин — Нина Левчук, основательница public administration school CAPS, партнер ISAIA, партнер Billionaire — Яна Ибрагимова, основательницы маркетинговой компании Quadrate 28 — Надежда Табанюк и Валерия Жук.

Уникальный опыт экспертов из разных отраслей, практические советы, лучшие кейсы, новые знакомства, возможность живого общения с украинскими дизайнерами, представителями СМИ, основателями крупных компаний — все это Innovation Business Forum by KFI.

Подробная информация и билеты доступны на сайте: http://kievfashionforum.com/

