Курс на восток: как прошел показ коллекции SS’18 La Perla в Макао

Все что происходит в Макао, происходит с размахом. Яркие огни небоскребов и казино привлекают не только заядлых искателей восточной экзотики, но и модные бренды. Именно поэтому итальянский бренд La Perla местом проведения показа весенне-летней коллекции 2018 выбрал манящий Макао. Перед началом шоу креативный директор марки Джулия Хаарт рассказала, что лучшего места для шоу в этом сезоне не найти, а саму Азию она считает перспективной площадкой для развития модной индустрии.

Локацией стал 39-й этаж отеля The Venetian, где простелили черную дорожку, по бокам украсив лампочками. В атмосфере полутьмы на подиум вышло 20 моделей, которые представили образы кутюрной и повседневной коллекций. Определенно, лейтмотивом линии стал бельевой стиль. Дизайнер советует раскрывать свою сексуальность с помощью кружевных и шелковых комплектов, не забывая о кожаных и виниловых моделях. Несмотря на то, что нижнее белье присутствует не в каждом образе, эстетика будуара проявила себя в платьях с глубокими и асимметричными вырезами, прозрачных текстурах, гипюре и сетке.

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