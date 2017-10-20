Мода

Курс на восток: как прошел показ коллекции SS’18 La Perla в Макао

Иванна Петрович
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Все что происходит в Макао, происходит с размахом. Яркие огни небоскребов и казино привлекают не только заядлых искателей восточной экзотики, но и модные бренды. Именно поэтому итальянский бренд La Perla местом проведения показа весенне-летней коллекции 2018 выбрал манящий Макао. Перед началом шоу креативный директор марки Джулия Хаарт рассказала, что лучшего места для шоу в этом сезоне не найти, а саму Азию она считает перспективной площадкой для развития модной индустрии.

Локацией стал 39-й этаж отеля The Venetian, где простелили черную дорожку, по бокам украсив лампочками. В атмосфере полутьмы на подиум вышло 20 моделей, которые представили образы кутюрной и повседневной коллекций. Определенно, лейтмотивом линии стал бельевой стиль. Дизайнер советует раскрывать свою сексуальность с помощью кружевных и шелковых комплектов, не забывая о кожаных и виниловых моделях. Несмотря на то, что нижнее белье присутствует не в каждом образе, эстетика будуара проявила себя в платьях с глубокими и асимметричными вырезами, прозрачных текстурах, гипюре и сетке.

MACAU, MACAU - OCTOBER 19: Models walk on the runway during La Perla Spring/Summer 2018 Collection during The Sands Macao Fashion Week on October 19, 2017 in Macau, Macau. (Photo by Billy H.C. Kwok/Getty Images for Sands Resorts)

MACAU, MACAU - OCTOBER 19: Models walk on the runway during La Perla Spring/Summer 2018 Collection during The Sands Macao Fashion Week on October 19, 2017 in Macau, Macau. (Photo by Billy H.C. Kwok/Getty Images for Sands Resorts)

MACAU, MACAU - OCTOBER 19: Models walk on the runway during La Perla Spring/Summer 2018 Collection during The Sands Macao Fashion Week on October 19, 2017 in Macau, Macau. (Photo by Billy H.C. Kwok/Getty Images for Sands Resorts)

MACAU, MACAU - OCTOBER 19: Models walk on the runway during La Perla Spring/Summer 2018 Collection during The Sands Macao Fashion Week on October 19, 2017 in Macau, Macau. (Photo by Billy H.C. Kwok/Getty Images for Sands Resorts)

MACAU, MACAU - OCTOBER 19: Models walk on the runway during La Perla Spring/Summer 2018 Collection during The Sands Macao Fashion Week on October 19, 2017 in Macau, Macau. (Photo by Billy H.C. Kwok/Getty Images for Sands Resorts)

MACAU, MACAU - OCTOBER 19: Models walk on the runway during La Perla Spring/Summer 2018 Collection during The Sands Macao Fashion Week on October 19, 2017 in Macau, Macau. (Photo by Billy H.C. Kwok/Getty Images for Sands Resorts)

MACAU, MACAU - OCTOBER 19: Models walk on the runway during La Perla Spring/Summer 2018 Collection during The Sands Macao Fashion Week on October 19, 2017 in Macau, Macau. (Photo by Billy H.C. Kwok/Getty Images for Sands Resorts)

MACAU, MACAU - OCTOBER 19: Models walk on the runway during La Perla Spring/Summer 2018 Collection during The Sands Macao Fashion Week on October 19, 2017 in Macau, Macau. (Photo by Billy H.C. Kwok/Getty Images for Sands Resorts)

MACAU, MACAU - OCTOBER 19: Models walk on the runway during La Perla Spring/Summer 2018 Collection during The Sands Macao Fashion Week on October 19, 2017 in Macau, Macau. (Photo by Billy H.C. Kwok/Getty Images for Sands Resorts)

MACAU, MACAU - OCTOBER 19: Liu Wen walks on the runway during La Perla Spring/Summer 2018 Collection during The Sands Macao Fashion Week on October 19, 2017 in Macau, Macau. (Photo by Billy H.C. Kwok/Getty Images for Sands Resorts)

MACAU, MACAU - OCTOBER 19: Models walk on the runway during La Perla Spring/Summer 2018 Collection during The Sands Macao Fashion Week on October 19, 2017 in Macau, Macau. (Photo by Billy H.C. Kwok/Getty Images for Sands Resorts)

MACAU, MACAU - OCTOBER 19: Models walk on the runway during La Perla Spring/Summer 2018 Collection during The Sands Macao Fashion Week on October 19, 2017 in Macau, Macau. (Photo by Billy H.C. Kwok/Getty Images for Sands Resorts)

MACAU, MACAU - OCTOBER 19: Models walk on the runway during La Perla Spring/Summer 2018 Collection during The Sands Macao Fashion Week on October 19, 2017 in Macau, Macau. (Photo by Billy H.C. Kwok/Getty Images for Sands Resorts)

MACAU, MACAU - OCTOBER 19: Models walk on the runway during La Perla Spring/Summer 2018 Collection during The Sands Macao Fashion Week on October 19, 2017 in Macau, Macau. (Photo by Billy H.C. Kwok/Getty Images for Sands Resorts)

MACAU, MACAU - OCTOBER 19: Models walk on the runway during La Perla Spring/Summer 2018 Collection during The Sands Macao Fashion Week on October 19, 2017 in Macau, Macau. (Photo by Billy H.C. Kwok/Getty Images for Sands Resorts)

MACAU, MACAU - OCTOBER 19: Models walk on the runway during La Perla Spring/Summer 2018 Collection during The Sands Macao Fashion Week on October 19, 2017 in Macau, Macau. (Photo by Billy H.C. Kwok/Getty Images for Sands Resorts)

MACAU, MACAU - OCTOBER 19: Models walk on the runway during La Perla Spring/Summer 2018 Collection during The Sands Macao Fashion Week on October 19, 2017 in Macau, Macau. (Photo by Billy H.C. Kwok/Getty Images for Sands Resorts)
MACAU, MACAU - OCTOBER 19: Models walk on the runway during La Perla Spring/Summer 2018 Collection during The Sands Macao Fashion Week on October 19, 2017 in Macau, Macau. (Photo by Billy H.C. Kwok/Getty Images for Sands Resorts)

MACAU, MACAU - OCTOBER 19: Models walk on the runway during La Perla Spring/Summer 2018 Collection during The Sands Macao Fashion Week on October 19, 2017 in Macau, Macau. (Photo by Billy H.C. Kwok/Getty Images for Sands Resorts)

MACAU, MACAU - OCTOBER 19: Models walk on the runway during La Perla Spring/Summer 2018 Collection during The Sands Macao Fashion Week on October 19, 2017 in Macau, Macau. (Photo by Billy H.C. Kwok/Getty Images for Sands Resorts)

MACAU, MACAU - OCTOBER 19: Models walk on the runway during La Perla Spring/Summer 2018 Collection during The Sands Macao Fashion Week on October 19, 2017 in Macau, Macau. (Photo by Billy H.C. Kwok/Getty Images for Sands Resorts)

MACAU, MACAU - OCTOBER 19: Natasha Poly walks on the runway during La Perla Spring/Summer 2018 Collection during The Sands Macao Fashion Week on October 19, 2017 in Macau, Macau. (Photo by Billy H.C. Kwok/Getty Images for Sands Resorts)

MACAU, MACAU - OCTOBER 19: Models walk on the runway during La Perla Spring/Summer 2018 Collection during The Sands Macao Fashion Week on October 19, 2017 in Macau, Macau. (Photo by Billy H.C. Kwok/Getty Images for Sands Resorts)

MACAU, MACAU - OCTOBER 19: Liu Wen walks on the runway during La Perla Spring/Summer 2018 Collection during The Sands Macao Fashion Week on October 19, 2017 in Macau, Macau. (Photo by Billy H.C. Kwok/Getty Images for Sands Resorts)

MACAU, MACAU - OCTOBER 19: Models walk on the runway during La Perla Spring/Summer 2018 Collection during The Sands Macao Fashion Week on October 19, 2017 in Macau, Macau. (Photo by Billy H.C. Kwok/Getty Images for Sands Resorts)

MACAU, MACAU - OCTOBER 19: Models walk on the runway during La Perla Spring/Summer 2018 Collection during The Sands Macao Fashion Week on October 19, 2017 in Macau, Macau. (Photo by Billy H.C. Kwok/Getty Images for Sands Resorts)

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