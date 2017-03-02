Лучшие из лучших: В Париже прошел шоурум LVMH Prize

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Вчера в Париже в штаб-квартире LVMH прошел шоурум, в котором приняли участие 21 дизайнер-полуфиналист LVMH Prize. На событие были приглашены 45 интернациональных fashion-экспертов, которые должны выбрать среди участников 8 лучших. В этом году в шоуруме были представлены бренды из 14 стран мира, в их числе 10 дизайнеров мужской одежды, 9 – женской и 2 бренда унисекс.

Редакция FW-Daily пообщалась с членами жюри, гостями и участниками конкурса, чтобы выяснить, чем четвертый сезон LVMH Prize отличается от всех остальных и у кого, по мнению fashion-инсайдеров, самые большие шансы на победу.

«Так как я являюсь членом панели экспертов, я не могу объявлять своих фаворитов. Что действительно интересно – это разнообразие. Все что вы видите вокруг – абсолютное многообразие различных форм и стилей. Радует, что в этом сезоне на LVMH широко представлены мужские коллекции. Не могу не сказать и о том, что в шоуруме в этот раз участвуют люди с совершенно разной биографией – кто-то из них окончил Central Saint Martins, кто-то вовсе не имеет специального образования, здесь представлены работы выходцев из Сирии, ирландцев, французов, американцев… Многие из дизайнеров имеют минимальный стаж работы – всего несколько сезонов, в то время, как некоторые, наоборот, находятся в индустрии уже давно. Более того, в шоуруме представлены сразу 2 унисекс-коллекции – Jahnkoy (Россия) и Palomo (Испания)», – говорит старший редактор отдела моды итальянского Vogue, основательница конкурса Vogue Talents Сара Майно.

«Очень интересно, что в этом сезоне представлены дизайнеры со всего мира и совершенно разные по стилю и настроению коллекции. Я до сих пор не могу выбрать своих фаворитов. Некоторые бренды я знал до сегодняшнего дня, мы о них писали, но остальные для меня совсем новые, поэтому мне нужно время, чтобы познакомиться с ними ближе», – рассказывает главный редактор Business of Fashion Имран Амед.

«Нынешний сезон можно описать двумя словами – разнообразие и ткани. Я просто в восторге от того, насколько ярким был акцент на разнообразные материалы и фактуры. Я бы сказал, что селекция этого года – очень насыщенная. Да, именно это слово, насыщенная», – добавил главный редактор WWD Майлз Соша.

«Я в восторге от того, насколько каждый из дизайнеров находится в своей стихии. Я считаю, что каждый из них проделал невероятную работу. В этот раз действительно трудно выделить своих фаворитов, ведь каждый из брендов уникален и не похож ни на один другой. Мы наблюдаем разнообразие – причем, не только в моде, но и во всем мире», – говорит fashion-фотограф Патрик Демаршелье.

«Я считаю, что в этом году селекция дизайнеров просто удивительная. Она, в какой-то мере даже поучительная, дидактичная. Была проделана большая работа по отбору брендов, и это невозможно не отметить. В наше время главное оружие дизайнера – креативность, и как раз здесь мы наблюдаем огромное количество талантов», – поделился один из членов жюри четвертого сезона LVMH Prize J.W. Anderson.

«Я считаю, что главное преимущество LVMH Prize заключается в том, что в одном месте собираются совершенно разные молодые дизайнеры со всего мира, и можно тут же отследить тренды и тенденции мировой моды. В этом сезоне мне понравились дизайнеры из Америки, Японии, из Европы… Я считаю, что такие события становятся по-настоящему «освежающими», если можно так выразиться. Кстати, мне очень понравилась дизайнер из России, которая живет и работает в Нью-Йорке – Jahnkoy. Мне нравится идея разнообразия и то, как один рядом с другим представлены бренды streetwear и какие-то исключительно концептуальные вещи», – добавил журналист Vogue US.

«Мне очень нравится, что в этом сезоне представлено много брендов мужской одежды, которые также предлагают коллекции унисекс. Мне кажется, это большое событие для мировой моды – наконец-то мужчины тоже могут поэкспериментировать с одеждой. Я считаю, что это и есть одна из основных идей сезона – свобода», – говорит редактор W Magazine Стефано Тончи.

«Мне кажется, селекция в этом году действительно волшебная. Есть двое дизайнеров которые нам особенно понравились – Marine Serre и Martine Rose – мы знаем их ближе, чем остальных, ведь мы работаем с ними уже несколько сезонов подряд», – рассказала основатель магазина The Broken Arm Анаис Лафарж.

«Это удивительно, насколько много разных людей собирается в одном месте во время LVMH Prize. 21 дизайнер со всего мира, включая Новую Зеландию, Китай, Британию… Здесь говорят о модной индустрии в глобальном контексте», – поделился модный журналист, автор книги «Classy» Дерек Бласберг.

«Мы были очень счастливы встретить столько влиятельных людей и познакомить их с коллекцией. Безусловно, это удивительная возможность для молодых дизайнеров. Многие члены жюри, такие как Анна Винтур или Карл Лагерфельд, были удивлены тем, что мы производим мужскую одежду, ведь сначала коллекция может показаться женственной. Возможно, именно поэтому в итоге бренд получил множество положительных отзывов и внимания со стороны всех важных гостей», – поделилась участница LVMH Prize дизайнер бренда Blindness Джисун Парк.

«Уровень креатива и, что самое главное, качества поражает в этом сезоне. Когда я смотрю на выборку британских дизайнеров – я действительно вижу, что отобраны только лучшие. И лучшие – совсем не значит коммерческие. Наоборот, мы наблюдаем много свежих чистых идей», – рассказал основатель журнала Dazed & Confused Джефферсон Хэк.

«Мои любимчики – Maggie Marylin (Новая Зеландия), Atlein (Франция), Jahnkoy (Россия) и Angus Chiang (Тайвань). Мне нравится, что в этом сезоне дизайнеры экспериментируют с кутюр: многие используют ручную вышивку, делают вещи в единственном экземпляре и просто воплощают свои неожиданные идеи. Это восхитительно», – рассказал владелец шоурума Tomorrow LTD Стефано Мартинетто.

«В этом сезоне очень трудно выбрать победителя. Все дизайнеры совершенно разные, но, тем не менее, одинаковые в своей креативности и непосредственности. Иногда выбор дается легко – ты просто понимаешь, что этот бренд импонирует больше, чем остальные. Но это точно не про этот год», – поделился креативный директор LVMH Prize Фабрис Пейно.

Напомним, что результаты конкурса будут известны 16 июня 2017 года.

Подготовила Анастасия Малая