Малышки на миллион: Регина Тодоренко

Объехать 71 город в 46 странах за 8 месяцев, провести 231 час в воздухе, записать несколько клипов и параллельно продолжать работать над новым альбомом – Регина Тодоренко на собственном примере доказывает, что это возможно. Она выглядит так, будто только что вернулась из отпуска: отдохнувшая, в отличной форме, хорошем настроении и, как всегда, прекрасно одета. Дарья Шаповалова пригласила Регину встретиться в одном из первых аутлетов Украины – Outlet by Sanahunt – и рассказать все о путешествиях, стиле и любви к рациональному шопингу.

Наверное, ты единственный человек из всех моих знакомых, который путешествует больше, чем я. Смогла бы выбрать одну самую сложную для тебя страну из всех, которые ты когда-либо посещала?

Их было 98! Мне очень трудно выбрать одну.

Но, может быть, есть место, в которое ты точно не захочешь вернуться?

Я никогда не говорю, что мне что-то не нравится или что я сюда больше не вернусь. Были просто непривычные для меня страны. Очень тяжело, например, надолго задерживаться в Африке. Там очень интересный мир – он совершенно другой. Там можно походить со львом, держа его за хвост, сделать селфи с гепардом, покормить бабуинов с руки. Тем не менее там полностью отсутствует цивилизация. Сложно было в Нигерии и Зимбабве – в некоторых местах элементарно отсутствуют удобства и душ. Проведя там месяц, конечно, захочешь комфорта.

Ты объездила все страны в Африке?

Мне кажется, всего процентов 20. В Кот-д’Ивуаре, Чаде и Конго я еще не была.

А вас всегда пускали снимать на улицах? Когда я была в Нигерии, мне еще в отеле сказали, что выходить с камерой на улицу запрещено.

Это правда, нас не пускали. Но мы приехали туда снимать нашу программу и делали это вопреки всем законам и правилам.

А вы сами выбираете страны или за вас это делают сценаристы?

У нас есть целая команда людей, которые анализируют страны, где мы еще не были, и формируют список мест, куда стоит поехать.

У тебя когда-то была мечта посетить какое-то конкретное место? Уверена, она могла легко сбыться во время твоих путешествий на программе.

Мечты изначально не было. Но есть одна страна, в которую я попала благодаря программе, а теперь мечтаю вернуться – это Багамы!

Правда? Что тебя там так впечатлило?

Это просто нереальный мир – такой, каким его представляют на фото после обработки в Photoshop. Все настолько ярко, контрастно, насыщенно. Ты смотришь – и думаешь, что так не бывает. Или я умерла и попала в рай, или на Земле действительно существует подобное место.

Тем не менее праздновать свой день рождения ты будешь на Бали.

Да, просто на Бали самая благоприятная погода и волны, чтобы учиться серфингу.

Планируешь встать на серф?

Да! Точнее я уже встала, но мне нужно практиковаться и совершенствовать навыки. Я кайфую от этого, ведь боюсь воды и таким образом пытаюсь побороть свой страх. Как бы ни было страшно и больно – иду в воду напролом. Надеюсь, что в этот раз будет еще круче и лучше.

Когда собиралась в кругосветное путешествие на 9 месяцев, что брала с собой?

Я привыкла отдавать предпочтение удобной одежде и легко расставаться с вещами. В нашей программе вещи часто портятся и их приходится выбрасывать прямо в поездке. А вообще, если честно, мне нужен только iPhone, спички и зубная щетка – все остальное я научилась добывать сама.

Расскажи о своем стиле. Какие вещи носишь в повседневной жизни?

Если честно, мой стиль настолько странный, что недавно я решила начать сотрудничать со стилистом. Мои вещи очень разные: это и платья в горох, и плиссированные юбки, и просто джинсы с футболками. Все очень красивое, но его так много, что иногда я сама не понимаю, как все правильно и красиво смиксовать. Хочется, чтобы у меня был целостный стиль, который бы просматривался во всех моих блогах, видео и фото.

Мы специально пригласили тебя в один из первых аутлетов в Украине – Outlet by Sanahunt. Я уверена, что тебе близок рациональный шопинг. Расскажи, где обычно совершаешь свои покупки?

Да, тут меня уже и одели, и проконсультировали, и я сама нашла пару классных вещей. Может, будем всегда проводить съемки здесь?

Мой любимый шопинг, как ни странно, в столицах моды – Лондоне, Токио. Там есть такие маленькие шоурумчики, где представлены коллекции из 10 вещей – и все в одном экземпляре. То, что ты купишь там, – не найдешь больше нигде в мире. Самый экономный шопинг – точно в Нью-Йорке. Если там скидки, то это действительно скидки. Не 5% и даже не 50%, а все 95%. Это очень вдохновляет. Если хочется чего-нибудь эдакого и необычного – конечно, выбираю Токио. Вот теперь от тебя услышала еще и про Сеул, надо обязательно поехать. Из дорогого – это Лондон и вся Европа. Но все-таки я люблю прикольные недорогие вещи – рациональный шопинг.

Есть ли что-то такое, что ты купила за границей и чего нельзя найти у нас?

В основном, косметика. Я очень много чего привезла из Индии, в том числе аюрведическую косметику и разогревающие масла для мышц. Есть такой бальзам – Tiger Balm – отличная штуковина, которая помогает от всего, всегда беру с собой в самолет. Еще всегда хочется взять каких-нибудь вкусностей, но, к сожалению, их нельзя провозить.

Да, и наверняка у тебя нет возможности купить слишком много, ведь место в чемодане ограничено.

Признаться честно, в таких случаях я просто выбрасываю свою одежду и забираю новую. Или запихиваю ее ногами, а потом улыбаюсь и объясняю в аэропорту, что 9 кг перевеса – это же такая мелочь.

Расскажи, как ты поддерживаешь красоту своей кожи, ведь перелеты – это всегда обезвоживание, недосып и большой стресс.

Мой самый большой секрет – пить много-много воды, литра 2-3 в день, и меньше кофе. Из специальных средств мне нравятся гидрогелевые маски. Они хорошо увлажняют кожу и приводят ее в тонус. Еще я никогда не ем в самолетах. Макароны, хлеба и масло – не самый здоровый выбор. Лучше всегда брать с собой гречку или любую другую полезную кашу.

А что насчет спорта? Ты успеваешь заниматься?

Это больная тема. Я очень хочу, но у меня не хватает времени. Я знаю, что могла бы выглядеть намного круче, если бы не лень и недостаток времени. Единственное, что могу себе позволить, – 10-15 минут йоги или растяжки в день. А фитнес и зал – это просто не мое. Мне кажется, это насилие над собой. Это точно даст определенный результат, но лично мне не приносит никакого удовольствия. Мне хочется срочно бежать домой гладить собаку или выйти замуж за миллионера и лежать на персидских коврах.

Так ты бы точно не смогла!

Да, это не мое, не смогла бы сидеть в золотой клетке. Даже когда во время проекта я выигрываю золотую карту и проживаю дни так, как мог бы прожить миллионер, – мне это неинтересно. Мне нравится адреналин, я люблю рассматривать страны вдоль и поперек, внедряться в жизни людей. Я готова пойти на все, чтобы узнать что-то новое.

А можешь выделить что-нибудь экстремальное, что тебя действительно напугало?

Это был прыжок с высоты 111 метров у водопада Виктория. Наверное, это была моя первая настоящая борьба со страхом. В программе я должна рассказать о своих чувствах и помочь людям будто бы пережить эти ощущения. Я должна была прыгнуть. Как сейчас помню этот день… Я не слышала инструктора, вообще никого. Просто шла вперед и видела обрыв, с которого буду лететь. Я прыгнула до того, как он досчитал до трех.

Тебе казалось, что ты падаешь быстро или что это длится целую вечность?

Это было очень быстро. Потом даже захотелось повторить. Самое страшное – это первый шаг. Все, как в жизни – страшно решиться, а потом – настоящий кайф.



Ты только что вернулась с Каннского кинофестиваля. Как мы поняли, luxury – не твое любимое времяпровождение, но все же. Как тебе Канны? Это была твоя первая красная дорожка?

Да, это все было впервые. Для меня выход был очень волнительным, ведь рядом стояли звезды мирового масштаба, представители известных кинокомпаний. Я чувствовала себя маленькой щепкой в этом большом мире, в котором еще никогда не была. Да, я работаю на телевидении и веду один из самых популярных и, что важно, полезных и развивающих проектов, но все равно – мир кино – совсем другой. Мне кажется, там даже сбылась какая-то моя детская мечта. Я же, как и все, мечтала стать актрисой.

А в каких фильмах хотела бы сниматься?

В комедиях. Это мой жанр. Амплуа Камерон Диаз мне очень близко.

Да, представляю тебя в этом образе. В Каннах ты все время выходила в очень женственных платьях в пол, с идеальной укладкой и макияжем. Как ты себя чувствовала в таком виде?

Я пыталась ходить очень медленно и даже немного вальяжно, чтобы – скажу по секрету – не упасть, потому что я давно отвыкла от каблуков и длинных платьев. Я же девочка из джунглей. Даже в бутиках обычно спрашиваю кроссовки, как бы мне ни шли босоножки и лодочки.

На ковровой дорожке нельзя упасть в грязь лицом. Это твои 30 секунд, которые нужно пройти с достоинством – и я сделала максимум.

Кстати, а что ты носишь в обычной жизни? Что на тебе надето сейчас?

Вообще я люблю удобную одежду, еще лучше, если могу купить по скидке то, что когда-то стоило очень дорого. Сейчас на мне надеты брюки Lanvin, майка Tom Ford и босоножки Nicholas Kirkwood. Кстати, все это нашла тут, в Outlet by Sanahunt.

А сколько времени в году ты вообще проводишь дома?

Трудно сказать. Иногда я живу в Киеве 2-3 дня в месяц, иногда в Одессе или Москве. В общей сложности дней 7 в месяц я бываю дома. В каком-то из домов.

Когда ты вернулась из кругосветного путешествия, что сделала первым?

Я просто легла спать. Смена часовых поясов, ненормированных рабочий график – все это ужасно изматывает, поэтому первые дни я спала везде, где только возможно. Усталость – штука коварная, она накапливается и в самый неподходящий момент дает о себе знать.

Неужели у вас совсем нет выходных?

Выходные есть, но я обычно использую их для собственной работы. Занимаюсь коллекцией, делаю аранжировки. Плюс по выходным у нас часто бывают начитки – озвучка программы, которая тоже отнимает много времени. Иногда, конечно, мы позволяем себе пойти в ресторан, спа или торговые центры. Иногда по утрам или ночам, когда есть время, занимаемся спортом.

Есть какая-то вещь или факт, которых о тебе никто не знает?

У меня есть одна татуировка – мантра на арабском языке. Я никому не говорю, что там написано.

А какие еще татуировки у тебя есть?

Лаванда – как символ нежности, которой мне так не хватало в кругосветке, скрипичный ключ и нотка, китайская татуировка на плече и, наверное, самая памятная – татуировка на пальце, которую мне сделали колышком на Таити. Я очень ее хотела, не ела и не пила, чтобы сэкономить деньги, но в итоге ее сделали просто ужасно. Пришлось в тот же вечер ехать к профессиональному татуировщику, чтобы ее перебить.

Какие твои планы на ближайшее время? Бали, а дальше?

Вообще не хочу и не могу ничего планировать. Единственное, о чем мечтаю, – это остаться в Киеве хотя бы на пару недель, чтобы записать с моей гитаристкой новый альбом. Дальше в планах, как всегда, – много-много путешествий.

Тогда мы желаем тебе много новых впечатлений.

Это точно! Поехали со мной?

Да я первая в списке, легко! Спасибо за интервью и до встречи в путешествиях.

Локация: Outlet by Sanahunt

Режиссер: Радислав Лукин (BALLS PRODUCTION)

Камера, фото: Олег Авилов

Стиль: Outlet by Sanahunt

Идея: FW-Daily

Подготовила Анастасия Малая