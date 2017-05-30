Микс стилей в круизной коллекции Gucci 2018

Откровенность фантазий креативного директора модного Дома Gucci Алессандро Микеле поражает с каждым сезоном. Изначально темой новой круизной коллекции 2018 было культурное наследие Древней Греции, а местом проведения шоу должен быть стать храм Парфенон в Афинах. Однако из-за отказа со стороны правительства организаторы были вынуждены искать другую локацию, а Микеле — тематику. На смену пришла эпоха Возрождения, которая проявляла интерес к античной культуре. В первых рядах показа в роскошном палаццо Питти во Флоренции сидели такие знаменитости, как Джаред Лето, Дакота Джонсон, Элтон Джон, Кирстен Данст и другие.

Шоу открыла модель в закрытой зеленой блузе с крупными узорами и кюлотах с массивным нежно-розовым поясом-бантом. Характерность Ренессанса подчеркнули золотые тиары и венки, вышивка и пайетки. Модели сочетали в себе разные стили: 70-х — со свободными халатами и обувью на платформе, 60-х — в виде психоделических принтов и кейпов, 90-х — в old-school бомберах и джинсах с завышенной талией. Линия выглядела броско за счет богатой цветовой палитры: фиолетового, оранжевого, розового и зеленого.

Также дизайнер поместил логотип своего бренда на аксессуары, колготы, верхнюю одежду и футболки.

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