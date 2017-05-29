Миранда Керр вышла замуж за CEO Snapchat Эвана Шпигеля

Это была вторая свадьба для Керр и первый опыт бракосочетания для Эвана, 26-летнего миллиардера, создателя Snapchat. Пара вместе уже на протяжении двух лет. Миранда получила предложение еще в июле прошлого года, сначала девушка поделилась радостной новостью в Snapchat, после чего сделала пост в Instagram.

Вечерняя церемония прошла в Калифорнии. Особенный день с Мирандой и Эваном разделили около 50 человек, приближенных к семье, среди которых был сын Миранды от прошлого брака с Орландо Блумом.

Ангел Victoria’s Secret выглядела безупречно. Не удивительно, ведь Керр можно считать экспертом красоты, а ее собственная косметическая марка натуральной косметики по уходу за кожей KORA — прямое тому доказательство.

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