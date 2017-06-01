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Модель в хиджабе Халима Аден украсила обложку Vogue Arabia

Иванна Петрович
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19-летняя модель в хиджабе Халима Аден, которая взорвала показы брендов Yeezy Season 5, Alberta Ferretti и Max Mara на Неделе моды осень-зима 2017, стала главной героиней нового выпуска Vogue Arabia. Кандидатура Аден выбрана неслучайно. У журнала наконец появилась возможность поместить на обложку модель, которая является мусульманкой и носит хиджаб не ради украшения, а из-за вероисповедания. Напомним, что сняться для дебютного выпуска Vogue Arabia пригласили Джиджи Хадид.

Темой выпуска стало торжество самоутверждения, Халима рассказала журналу о толерантности и разнообразии красоты. Специально для съемки были выбраны наряды от брендов Dior, Max Mara и Norma Kamali.

https://www.instagram.com/p/BUws_oDB1Ae/

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