Мой день с… Алиной Байковой

Основатель сайта FW-Daily.com Дарья Шаповалова встретилась с одной из самых успешных украинок в модельном бизнесе Алиной Байковой. Начав карьеру в 22 года, Алина покорила все четыре модные столицы. Девушка является лицом аромата Oscar de la Renta, снималась для обложек многих глянцевых журналов, включая Vogue Australia, Elle, Harper’s Bazaar и многих других. Байкова рассказала Дарье о благотворительности, секретах успеха, планах на ближайшие 10 лет и о том, как проходит ее день. Проект «Мой день с…» проходит при поддержке Guerlain Ukraine.

Алина, хочу поговорить с тобой о простых вещах, ведь, как мы знаем, именно простые вещи и составляют нашу жизнь. Из чего состоит твой идеальный день?

Вовремя проснуться, встать с правильной ноги, обязательно позаниматься спортом. Также мне очень важно знать, что у меня есть работа, которая мне нравится. Обязательно нужно увидеть своих друзей – это ежедневный must have. И конечно, с утра мне обязательно нужно посмотреть новости, чтобы знать, что происходит в мире.

Остается ли у тебя время для себя и сколько его?

Времени на себя нет, я не знаю, как это: наслаждаться свободным временем. Многие ходят, например, на маникюр, педикюр, в спа и наслаждаются процессом, я же делаю это только по необходимости, и поэтому очень быстро. Все-таки я еще не нашла the best time, которое я могу посвятить только себе. Наверное, встречи с друзьями и время, когда я занимаюсь благотворительностью, потому что я что-то даю и что-то получаю, – вот то, чем я наслаждаюсь.

Ты постоянно путешествуешь. Скажи, что дают тебе эти путешествия?

Очень много знаний. Каждый город, каждая страна, люди, которых встречаю. Это те познавательные моменты, которые я очень ценю. Но пришла я к этому совсем недавно. В жизни очень много маленьких событий, на которые люди не обращают внимания, но для меня они очень важны, потому что именно из них и состоит жизнь. Не люблю тратить время впустую. Во всем должен быть смысл: люди, с которыми ты общаешься, места, в которые ты ходишь, еда, которую ты ешь, – каждая секунда твоей жизни, все, на что ты тратишь свое время, должно приносить пользу. И необязательно это должно быть удовольствие, важно помнить, что эти моменты развивают тебя и помогут тебе в будущем.

Где ты черпаешь свою энергию? Она ведь у тебя бьет ключом.

Мне так интересно, что люди все время об этом говорят. (Улыбается.) Честно, не знаю откуда. Я мало сплю. Например, вчера вечером я легла в 22:00 и уже в 2:00 проснулась – все, больше спать не могла. Читаю, делай рисерч в интернете, работаю. Для меня 4-5 часов сна — более чем достаточно.

Но я все равно не понимаю, откуда у тебя берется энергия.

Ты не понимаешь, потому что такая же. (Смеется.)

Ты из маленького города, но ты знаешь весь мир, и тебя знают во всем мире. В чем секрет твоего успеха?

Любознательность и вера в себя. Нельзя останавливаться, даже когда в тебя никто не верит. Вернее, так: нужно верить в то, что ты можешь достичь всего. Это приводит к успеху. Сколько раз многие люди говорили мне «нет», игнорировали, много чего было, но я не обращала на это внимания. Нужно просто ставить перед собой цель, верить в то, что ты можешь ее достичь. Вера – это уже половина пути к успеху. Поэтому нужно постоянно идти и не останавливаться, даже когда тебе кажется, что это самый ужасный день в твоей жизни. Надо смотреть на мир с разных сторон, интересоваться тем, как живут другие люди, – и тогда приходит понимание, что ты не в самой худшей ситуации. Благотворительность открыла мне глаза на многое – я начала ценить определенные вещи, людей, здоровье, жизнь. Когда ты сидишь и думаешь: «Плохой день, каблук сломался» – или батарея в телефоне сядет, и тебе кажется, что пришел конец света, а потом ты видишь, как живут другие люди, и понимаешь: это далеко не самое страшное, что могло с тобой произойти.

Какой был самый сложный период в твоей жизни и как ты с ним справилась?

Не буду говорить, что моя жизнь очень легкая: я работаю много, я — не замужем. Самое сложное в моей жизни – это то, что по жизни я иду одна. Да, у меня есть друзья, у меня есть родители, у меня все есть, но… Так получается, что я очень многих людей поддерживаю, но очень мало кто может поддержать меня. Хотя я сама так поставила – у меня позиция в жизни такая, что я очень сильная, и все думают, что мне не нужна помощь. Поэтому у меня нет людей, которым я могу открыться полностью, я все прохожу сама. Мне кажется, это и есть самое сложное, что есть в моей жизни.

Ты любишь Украину?

Конечно, я обожаю Украину. Во-первых, это страна, в которой я родилась. Я патриот. Я люблю украинский народ: хоть нам и тяжело, но мы несгибаемые. К друзьям своим я очень лояльна, к стране очень лояльна. Когда случается тяжелая ситуация, многие уезжают. И я тоже уехала, потому что там легче зарабатывать деньги, я понимаю, что у меня все гораздо лучше, чем у других людей, которые здесь живут и зарабатывают. Но я постоянно отдаю свое стране, много занимаюсь благотворительностью, вкладываю в своих друзей, родственников, просто знакомых. Я никогда не забуду о своей родине, о том, откуда я пришла в этот мир.

Как думаешь, есть ли такие качества, которые присущи только украинцам?

Мы очень добрые. Мне кажется, мы из тех людей, которые отдадут последнее, даже когда у самих ничего нет. Я это знаю по своим друзьям, с которыми росла. В Америке такого нет. Моей подружке негде было остановиться, никто не предложил помощь и не спросил ее: «Как ты?» Мы очень добрые. А еще сильные. Если посмотреть на историю Украины, на то, через что нам, украинцам, пришлось пройти, то, без сомнения, мы живучий народ. У нас никогда не было возможности проснуться и сказать: «Мне не нужно бороться за завтрашний день». Государство о нас не думает, все сами-сами-сами… Живем-выживаем.

Какой ты себя видишь через 10 лет?

Мне уже точно нужно замуж выходить (Смеется.) Пора семью заводить, хотя сейчас я на этом как-то не фокусируюсь. Вообще я очень много об этом думала, но пока не знаю, где я окажусь. Одно точно знаю: что буду суперуспешной и не остановлюсь на семье и детях – 100%. Успешной в делах, благотворительности, в политике – я хотела бы стать представителем Украины в ООН. И обязательно хочу пойти учиться. Это все пока только планы, но я над этим работаю.

Ты по кому-то или чему-то скучаешь?

Да, конечно, я по тебе скучаю всегда, по друзьям. Вообще я всегда скучаю по кому-то, но в наше время с социальными сетями все нормально.

Какой главный посыл, который ты хочешь донести до своей аудитории?

Самое главное – это забота друг о друге. Чтобы мы не закрывали глаза на чужие проблемы. Должна быть правильная коммуникация между людьми и забота друг о друге, потому что это — самое главное в жизни. Если мы перестанем заботиться друг о друге, если будем жить только для себя, тогда в чем смысл жизни?

Расскажи, из чего состоит сегодняшний твой день?

Мой сегодняшний день начался с того, что Дарья Шаповалова заставила меня заниматься спортом, обычно я это делаю сама. (Улыбается.) Потом у нас прошло интервью, дальше я поеду на съемку для Marie Claire, потом пойдем на церемонию открытия Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Локация: 11 Mirrors

Режиссер: Аня Бугакова

Камера: Аня Бугакова

Фото: Игнис Террам

Партнер проекта: Guerlain

Идея: FW-Daily

Подготовила: Екатерина Попова

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