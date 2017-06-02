Муза для художника: модели, которые вдохновляли фотографов и дизайнеров

Для профессии модели требуется немногое: худоба, высокий рост и фактурное лицо. Сложнее стать примером для подражания, проявить свою индивидуальность и вдохновлять других. Для брендов важным критерием при выборе манекенщиц является способность продать товар, а для дизайнеров и фотографов они могут стать источником вдохновения. Редакция FW-Daily выделила несколько историй о сотрудничестве известных моделей и их почитателей.

Модель Наоми Кэмпбелл и модельер Аззедин Алайя

Наверное, это одни из самых ярких отношений между моделью и дизайнером. Наоми Кэмпбелл и Аззедин Алайя были настолько близки, что та называла его папой. Знакомство Алайя с Кэмпбелл произошло, когда 16-летняя модель впервые приехала работать в Париж. Друг Алайи обнаружил молодую девушку на улице Парижа без денег и документов и пригласил погостить. Не зная французского, Наоми быстро нашла общий язык с модельером. Он оберегал ее от затягивающей клубной жизни и даже отправился с ней в Нью-Йорк, чтобы найти для нее агента. На протяжении более 30 лет сотрудничества Наоми олицетворяла эстетику бренда Azzedine Alaia. Она стала примером раскрепощенной сексуальной девушки, образ которой продвигает марка.

Модель Лиза Фонсагривс и фотограф Ирвин Пенн

Американец Ирвин Пенн, который прославился в жанре модной, портретной и натюрмортной фотографии, и модель Лиза Фонсагривс стали примером образцового дуэта в модной индустрии. Задолго до культа супермоделей, в 40-х единственной узнаваемой манекенщицей была шведка Фонсагривс. Возможно, ее имя вам не знакомо, но ее изящные черты лица вы точно встречали. Она позировала в знаменитом пальто-коконе Balenciaga, участвовала в съемках для Vogue и портфолио фотографов. После завершения карьеры танцовщицы Лиза переехала в Нью-Йорк, где и встретилась со своим будущим мужем Ирвином Пенном. Самыми знаковыми в портфолио Ирвина стали снимки с Фонсагривс. Результаты их сотрудничества появлялись в каждом глянце 50-х, а секретом их успеха были любовь к профессии и наслаждение от работы вместе.

Модель Пегги Моффитт и дизайнер Руди Гернрайх

Прославить популярный образ модели Пегги Моффитт с прической боб-каре и эксцентричным макияжем удалось дизайнеру Руди Гернрайху. В сотрудничестве с модельером Моффитт обратила на себя внимание прессы и Домов моды. Ее сьемка в «монокини» (купальнике, который оголял грудь) сделала популярными как дизайнера, так и модель. В книге, посвященной модельеру (The Rudi Gernreich), Моффитт сказала следующее: «Без меня он был бы просто гениальным авангардным дизайнером. Вместе мы сделали друг друга лучше». До сих пор их сотрудничество является одним из самых запоминающихся дуэтов в истории модной индустрии.

Модель Линда Евангелиста и фотограф Стивен Мейзел

Восхищение фотографа Стивена Мейзела моделями задокументировано в истории на страницах Vogue Italia, для которого он снимал все обложки с 1988 по 2015 г. Через его объектив прошли тысячи моделей, но одна запомнилась надолго и самому фотографу, и всей индустрии. Канадская супермодель Линда Евангелиста ежедневно примеряла яркие образы, меняла цвет волос, а в кадре проявляла актерский талант. Мейзел же был ее полной противоположностью. Он появлялся на публике в шляпе и темных очках, его лицо обрамляли длинные темные волосы. Девушка признавалась, что несмотря на несхожесть в характерах они любили сплетничать по телефону и проводить время вместе.

Модель Дарья Вербова и дизайнер Фиби Фило

Канадской топ-модели украинского происхождения Дарье Вербовой не раз удавалось слышать о своем внешнем сходстве с французским дизайнером Фиби Фило. Возможно, этот факт повлиял на их сотрудничество. На момент работы дизайнера в модном Доме Céline Дарья появлялась в рекламных кампаниях бренда 7 раз, что является редким случаем для модели. Они обе застенчивы, когда отвечают на вопросы прессы, и предпочитают элегантный стиль одежды. Фило часто говорит в интервью, что процесс создания одежды тесно связан с тем, что она сама хотела бы носить. Неудивительно, что для рекламных кампаний она выбирает фантастическую версию самой себя.