«На вершине люди не плачут от счастья. Ты просто садишься на камень и думаешь — дошла»: Александра Малевич о Килиманджаро и Монблане

Альпинизм и трекинг во многом позитивно влияют на здоровье: увеличивается объем легких и плотность костей, уходит жир. В эмоциональном плане тоже заметны изменения: считается, что в горах человек избавляется от мелких тревог и учится концентрации. Однако каждый из этих плюсов уравновешивается минусами в виде экстремальных физических нагрузок, рисков травм и даже смерти. И все же многие любители горного отдыха регулярно бросают комфортную рутину современного мегаполиса ради испытаний высотой, температурами и красотой природы.



По словам Александры Малевич, которая уже поднималась в базовый лагерь Эвереста (5369 метров) и на Килиманджаро (5895 метров), это чистая правда: «В горах исчезают проблемы с проектами, дедлайнами, статьями и мужчинами. Их заменяют актуальные и насущные вопросы: как заставить себя пройти последние на сегодня 10 километров пути или как разумно организовать место для сна, чтобы ночью не задыхаться,» – объясняет девушка. Несмотря на всю сложность предыдущих восхождений, этой осенью Саша отправляется на Монблан.

Покорение гор – хобби нелегкое и недешевое: только за государственное разрешение на восхождение на пик Эвереста каждый альпинист платит Непалу 9000 евро.

Эрнест Хемингуэй называл альпинизм «одним из трех настоящих видов спорта» (вместе с боями быков и мотоспортом, все остальное причисляя к «детскими играми»), где закаляется воля, а путь к пониманию себя по длине обратно пропорционален высоте избранной вершины. Красота вершин, по словам Малевич, плохо передается камерой: сотни оттенков льда и грохот тающих ледников полноценно можно лицезреть, услышать и осознать как опыт лишь в самом походе.

Благодаря этой эстетике и книжной романтике горы постепенно становятся трендом: Джессика Бил взбирается на Килиманджаро, а Vogue.com вносит трекинг в грузинском Сванетском хребте в перечень топовых видов отдыха. Редакция Fashion Week Daily решила поймать момент, пока склоны вершин не заполонили полпы туристов (по прогнозам того же Непала, к слову, количество восходящих на Эверест будет стремительно расти и приносить стране от 1,4 миллиардов евро в год), и, вслед за серфингом, разузнать все об этом необычном виде спорта. О своем опыте рассказывает Александра Малевич, со-основатель образовательных проектов 15×4 Talks и Wisecow, трэвел-журналист портала Попутно и куратор экспозиции научно-популярной конференции Brain&Ukraine.

У меня никогда не было bucket list с пунктом «покорить солидную горную вершину». Я просто люблю путешествовать, а тут отец позвал сходить с ним к EBC (Everest Base Camp). Он в последний раз был в походе лет двадцать назад и в принципе не тренированный спортсмен, так что в первый раз я согласилась на этот эксперимент исключительно из соображений папиной безопасности: если ему в дороге станет плохо, дочь должна вызвать вертушку (спасательный вертолет).

Восхождения – хобби на грани безумной красоты, опасности и физической боли. Поэтому и затягивает. Я продолжаю ходить в горы, потому что каждый новый поход – испытание.

В том, как я это вижу, нет соперничества «ты и гора», есть соперничество с самой собой, тест-драйв своих предельных возможностей — как далеко хватит сил зайти? Еще поход в горы — один из самых простых способов морально отдохнуть.

У меня есть собственный «горный пост», который я держу не столько ради здоровья, сколько для тренировки силы воли. За месяц-полтора до похода я перестаю употреблять алкоголь, снижаю количество кофе с пяти до двух чашек в день (на высоте 4000 метров кофе может привести к опасным последствиям), перестаю курить, есть нездоровую пищу и больше занимаюсь спортом. В сентябре я иду на Монблан и чисто из интереса решила начать «пост» за три месяца до восхождения. Чувствую себя объективно лучше.

На вершине люди не кричат от счастья, не падают на колени и не плачут. Ты просто ползешь последние 700 метров бросками по 10-20 шагов, доходишь до пика, садишься на камень и, глядя по сторонам, думаешь — дошла. И улыбаешься. Потому что кажется, что если смогла это, то сможешь вообще что угодно.

Любой подъем на высоту больше 4 000 метров может быть летальным. Для этого, конечно, должно очень не повезти, но это возможно. В походах, где ты не лазаешь в минусовую температуру по местам, где можно сорваться и сломать шею, шансов умереть гораздо меньше, чем на Монблане. В сущности, то, чем я занималась до того, как начать готовится к Монблану — это не альпинизм, а просто трекинг.

Самое тяжелое — отек мозга или отек легких, где в обоих случаях без должной медицинской помощи случится непоправимое. В горах Непала, например, эвакуироваться можно только вертолетом, поэтому обязательно нужно оформить страховку, которая покрывает эти затраты. При должном соблюдении техники безопасности и отсутствии ряда болезней, с которыми нельзя ходить на высоту, обычно все заканчивается неприятными, но не слишком опасными симптомами: онемение пальцев, прерывистое дыхание во сне, сильные головные боли и затуманенное сознание.

О смерти я думала как об одном из маловероятных, но возможных вариантов. Необходимо учитывать объективные риски и вероятность невезения. У меня было пару неприятных моментов, связанных в первую очередь с паникой. В первый раз это произошло, когда горная болезнь из формата неприятных симптомов перешла в ощутимо болезненное состояние: голову распирает, дышать почти невозможно, лежать и полулежать тоже, связь не работает, кажется, что сейчас упадешь в обморок. Но это не объективная опасность, а просто паника оттого, что никогда себя так не чувствовал. Второй раз — когда мне захотелось поспать под камушком на штурме вершины Килиманджаро в -15 градусов. Ничего бы не случилось, потому что вокруг много людей, за тобой следят проводники. Но уже в трезвом сознании понимаешь, что именно так теряются люди в более диких местах.

У нас не было тренировочного лагеря: он нужен тем, кто идет штурмовать пик того же Эвереста или других высоких вершин, да и нужен скорее не для тренировок, а для акклиматизации. Конечно люди по дороге знакомились друг с другом, встречались в точках отдыха, болтали вечерами за чаем. Была, например, одна очень спортивная ирландка Эмми, быстрая и выносливая. Она обогнала нас на день или два. Потом оказалось, что Эмми эвакуировали на вертолете, потому что быть быстрой и спортивной недостаточно, нужно еще и соблюдать темпы набора высоты.

Мой любимый персонаж — парень из Великобритании, Саймон. Казалось, он был единственным, кто полз медленнее, чем мы с папой, сопровождая подъем забавными причитаниями в стиле «зачем я сюда полез, ненавижу чертовы горы».

На Килиманджаро не было достаточно времени для знакомств, да и за сутки до штурма тебе уже не слишком весело, болтать не хочется. Больше всего мне запомнился мужчина из Дании, который дважды, по дороге на пик и обратно, останавливался возле еле живой меня, доставал какую-то еду вроде желейных мишек и энергетических батончиков и заставлял есть. Так и говорил: «Пока не доешь — дальше не пойдешь, у тебя не хватит сил». А я так люблю желейных мишек. Никогда бы не подумала, что на высоте 5800 метров какой-то незнакомый человек насыплет мне их в ладони. Просто потому, что, в отличие от страшных историй о том, как люди бросают друг друга умирать ради заветной цели, тут все наоборот.

Каждый проходящий мимо говорит что-то хорошее, предлагает воды или еды, подбадривает. Ну и ты на спуске поступаешь точно так же, повторяя лезущим вверх самые лучшие на тот момент слова. Обычно это «Вы сможете, осталось полчаса».

Горы непохожи ни на что в обычном мире. Они все разные и каждый вид сверху, даже если это заснеженная Говерла — лучшее, что приходилось видеть в жизни. Стоя у подножия Эвереста ты думаешь, что никогда в жизни не мог представить себе стольких оттенков льда и красоты камней подо льдом. Это зрелище достойно всего труда, всей усталости, ради него можно вытерпеть и в 10 раз большее.

В долине возле самых высоких в мире вершин не бывает тихо. До восхождения я об этом не догадывалась. Там стоит такой грохот, как будто с десяток реактивных самолетов готовы вынырнуть из облаков, и кажется, что небо сейчас упадет тебе на голову. Это, наверное, самое странное и прекрасное чувство: смотреть на голубой ледник, пока солнце нещадно режет глаза даже сквозь защитные очки, и слушать, как тонны снега и камней громыхают где-то внутри гряды.

О том, как собираться в поход, я подробно рассказывала здесь. Все зависит от того, в какие горы идешь, в какое время года, на какой срок и насколько там будет холодно. В среднем, если это не альпинизм, то базовый набор состоит из комплекта для подъема и комплекта для штурма самой вершины. Удобная и разношенная предварительно обувь (трекинговые кроссовки и ботинки), прогулочные штаны и теплые, на манер лыжных, ветровка и штурмовая куртка с мембраной, трекинговые палки, перчатки, никакого хлопка.

Даже одетые по всем канонам, мы не рассчитали температурный режим и пару месяцев потом восстанавливали чувствительность пальцев. Поэтому собирать снаряжение нужно по списку: забыть любую мелочь, вроде лекарств или грелок для рук, может быть опасно. Можно, конечно, подняться и в кроссовках с джинсами, но после этого долго придется лечить ноги.

Экономить нельзя, но вполне реально уменьшить траты за счет выбора не тех брендов, которые на слуху, а менее популярных.

До походов в горы я никогда не думала, что пара носков может стоить 30$. Но что это за носки! Хорошие тематические магазины, куда я хожу – «Бизон», «Команда Экс», Envy Sport. Тест-драйв показал, что ботинки должны быть на подошве Vibram, хорошие кроссовки — 4F, Adidas, даже Timberland отлично себя показали. Удобное и качественное снаряжение делают Sea to Summit, одежду — Marmot, Montane, The North Face, аксессуары — Travel Extreme, рюкзаки – Deuter.

Стоимость поездки меняется в зависимости от вершины и времени года, но в среднем поход обойдется вам в от 1500$ до бесконечного количества денег. Чем ближе, тем, конечно, бюджетнее.

В реальность после похода ты возвращаешься не меньше двух недель — чего стоит только отучить себя ложиться в 9 вечера и вставать в 5 утра. Чтобы зажили все синяки и травмы тоже нужно время. Моральный дискомфорт от резкой смены климата и количества людей вокруг, тоска по горам – от этого не избавишься за пару дней.

После восхождения понимаешь, что жить без этого уже невозможно. На спуске мы шли с твердой уверенностью, что было интересно, но больше никогда в жизни мы этот ад не повторим. Через три дня сошлись на том, что вообще-то было неплохо, может даже когда-то повторим, но в местах попроще. Через неделю в Киеве, апатичные ко всему вокруг, поймали себя на том, что выбираем новую вершину. Люди с опытом говорили, что нам либо не понравится настолько, что отвернет раз и навсегда, либо мы больше не сможем остановиться. Так и получилось: график беготни по горам на разных континентах расписан на год вперед, и это делает меня счастливой.