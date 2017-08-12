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Нежно снаружи, смело внутри: Клаудия Шиффер выпустила коллекцию косметики

Иванна Петрович
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Клаудия Шиффер последовала примеру своих коллег-супермоделей и создала собственную линию декоративной косметики. Вчера Шиффер поделилась в своем Instagram-аккаунте новостью, что совместно с немецким брендом ArtDeco запускает лимитированную коллекцию.

2017-08-12

Основополагающими идеями линии стали нежность, простота и разнообразие. Модель не ограничилась помадой и тушью для глаз. В коллекцию вошли тени для глаз в 8 оттенках, с десяток ярких и базовых цветов губной помады, лаки для ногтей, тональная основа, бронзер, румяна, тоник, подводка для глаз и другое. Упаковала все Шиффер в лаконичную упаковку пудрово-розового цвета с надписью Claudia Schiffer золотыми буквами.

В продажу линия войдет 5 сентября.

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