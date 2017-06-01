Никаких каблуков: Кендалл Дженнер стала амбассадором adidas Originals

Привлечение супермоделей в качестве амбассадоров спортивных марок обуви становиться все более и более частым явлением. Сегодня Nike сотудничает с Беллой Хадид, Reebok — с Джиджи Хадид, Puma — с Карой Делевинь и Кайли Дженнер. Теперь контрактом с adidas Originals может похвастаться модель Кендалл Дженнер. 21-летняя девушка, известная своей любовью к спортивной и удобной одежде, объявила о радостной новости в своем Instagram-аккаунте. Кендалл выставила пост, примерив черный костюм от марки и кроссовки аdidas Gazelle.
«Кендалл воплощает главные ценности adidas Originals: смелость и творчество. Мы рады приветствовать ее в своей огромной и дружной семье», — прокомментировали представители бренда.
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