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Никаких каблуков: Кендалл Дженнер стала амбассадором adidas Originals

Иванна Петрович
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Привлечение супермоделей в качестве амбассадоров спортивных марок обуви становиться все более и более частым явлением. Сегодня Nike сотудничает с Беллой Хадид, Reebok — с Джиджи Хадид, Puma — с Карой Делевинь и Кайли Дженнер. Теперь контрактом с adidas Originals может похвастаться модель Кендалл Дженнер. 21-летняя девушка, известная своей любовью к спортивной и удобной одежде, объявила о радостной новости в своем Instagram-аккаунте. Кендалл выставила пост, примерив черный костюм от марки и кроссовки аdidas Gazelle.

«Кендалл воплощает главные ценности adidas Originals: смелость и творчество. Мы рады приветствовать ее в своей огромной и дружной семье», — прокомментировали представители бренда.

officially joining the adidas fam! @adidasoriginals #adidasAmbassador #adidasOriginals

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