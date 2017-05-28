Личности, Фото/Видео

Ники Минаж на лестничной клетке, или как прошел гала-вечер amfAR 2017

Иванна Петрович
CAP D'ANTIBES, FRANCE - MAY 25: Bella Hadid is seen on stage at the amfAR Gala Cannes 2017 at Hotel du Cap-Eden-Roc on May 25, 2017 in Cap d'Antibes, France. (Photo by Daniele Venturelli/amfAR2017/WireImage for amfAR)

Благотворительный гала-вечер amfAR в рамках Каннского кинофестиваля в этом году поразил откровенными нарядами гостей. Не менее интересным зрелищем стали персональные снимки звезд. Редакция FW-Daily предлагает посмотреть, как Ники Минаж позировала в Balmain на лестничной площадке, а модели Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Джоан Смоллс и Хейли Болдуин отдыхали в ванной.

#AMFAR2017

A post shared by DNCE (@dnce) on

https://www.instagram.com/p/BUijEy3j5og/

https://www.instagram.com/p/BUh4Z5sB9he/

https://www.instagram.com/p/BUiRkqmlFbb/

MY FASHION GOD MOTHER @carineroitfeld @philippplein78

A post shared by JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) on

Hello and g'night

A post shared by Hailey Baldwin (@haileybaldwin) on

https://www.instagram.com/p/BUjmFXCDtH5/

 

Читайте также: Наталья Водянова на Каннском кинофестивале в куртке из новой коллекции Anna K

В Каннах прошел самый откровенный вечер amfAR в истории

Будет интересно

33_share

Жизель Бюндхен украсила обложку Vogue

940x580_1_88218354e5bf2141d04d51f79400b183@940x580_0xc35dbb80_1217400591495734829

В Каннах прошел самый откровенный вечер amfAR в истории

BTScannes11

Кендалл Дженнер, Белла Хадид и Эмили Ратаковски показывают, как отдыхать на Каннском кинофестивале