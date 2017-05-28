Ники Минаж на лестничной клетке, или как прошел гала-вечер amfAR 2017

Благотворительный гала-вечер amfAR в рамках Каннского кинофестиваля в этом году поразил откровенными нарядами гостей. Не менее интересным зрелищем стали персональные снимки звезд. Редакция FW-Daily предлагает посмотреть, как Ники Минаж позировала в Balmain на лестничной площадке, а модели Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Джоан Смоллс и Хейли Болдуин отдыхали в ванной.

#AMFAR2017 A post shared by DNCE (@dnce) on May 25, 2017 at 11:59am PDT

https://www.instagram.com/p/BUijEy3j5og/

https://www.instagram.com/p/BUh4Z5sB9he/

https://www.instagram.com/p/BUiRkqmlFbb/

MY FASHION GOD MOTHER @carineroitfeld @philippplein78 A post shared by JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) on May 23, 2017 at 7:52am PDT

Hello and g'night A post shared by Hailey Baldwin (@haileybaldwin) on May 25, 2017 at 3:48pm PDT

https://www.instagram.com/p/BUjmFXCDtH5/

Читайте также: Наталья Водянова на Каннском кинофестивале в куртке из новой коллекции Anna K

В Каннах прошел самый откровенный вечер amfAR в истории