Ники Минаж на лестничной клетке, или как прошел гала-вечер amfAR 2017

Благотворительный гала-вечер amfAR в рамках Каннского кинофестиваля в этом году поразил откровенными нарядами гостей. Не менее интересным зрелищем стали персональные снимки звезд. Редакция FW-Daily предлагает посмотреть, как Ники Минаж позировала в Balmain на лестничной площадке, а модели Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Джоан Смоллс и Хейли Болдуин отдыхали в ванной.
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