Никола Формикетти: «Для меня Киев — в списке самых фотогеничных городов мира»

На этих выходных украинское модное комьюнити взбудоражили киевские Instagram-фотографии главного стилиста современности Николы Формикетти. Как всегда, в комментариях — сотни желто-голубых сердечек от преданных поклонников и вопросы о цели визита. Дарья Шаповалова встретилась с Формикетти и спросила о том, почему ему понадобилось так много времени, чтобы наконец приехать в Киев, и по какой причине Никола обязательно вернется в Украину.

Читайте на FW-Daily эксклюзивное интервью Николы Формикетти, креативного директора Diesel и автора самых смелых образов для Леди Гаги. Съемки рекламной кампании Diesel прошли при поддержке Family Production.

Никола, всем очень интересно, почему ты здесь. Что привело тебя в Киев?

Мы работаем над следующей кампанией Diesel. Не могу сразу раскрывать все карты, ведь она будет представлена только в августе или даже в сентябре. Мы решили приехать сюда месяц назад, выбирая между Киевом и Лос-Анджелесом.

О Боже, это значит, что мы обогнали LA? Наверное, впервые в жизни.

Кстати, единственное, что я вообще знал о Киеве, — ты. Перед поездкой я посмотрел фотографии, все выглядело очень красиво — и я решил: почему нет? Отчасти мне просто было любопытно, ведь раньше я никогда не был в Киеве, хотелось открыть для себя что-то новое. Я не ожидал многого от Украины, но, как оказалось, зря. Локация для нашей съемки была просто восхитительной. Более того, я нашел огромное количество интересных мест, которые не подошли нам по настроению в этот раз, но которые я обязательно использую для наших эдиториалов в будущем. Тем более что Киев, оказывается, так близко — всего-то три часа на самолете.

Об этом я тебе и говорила столько лет!

Да! Просто кажется, что это намного дальше. И люди здесь очень приятные и дружелюбные. Ребята из продакшна провели мне целую экскурсию и даже пригласили к себе домой. Локация, которую мы выбрали, настолько уникальна, что нашу историю можно было подать в совершенно разном свете, просто сменив угол съемки. Это место не имеет специфического настроения, поэтому там можно было сделать как романтическую картинку, так и кантри, минимализм, гранж, стрит и так далее. Это невероятно. Но самое главное — это люди. Я еще никогда не видел такого большого количества красивых людей на улицах. Есть девушки с классическими красивыми лицами, как у тебя — голубые глаза, узкий маленький нос, высокие скулы. Но есть и более необычная, неформатная, я бы сказал — сумасшедшая красота. Мы даже решили, что когда-нибудь сделаем портфолио из лиц обычных людей — настолько они здесь привлекательные.

А ты уже успел выделить для себя любимые места в Киеве?

Пейзажная аллея. Такая себе «Алиса в стране чудес» по-украински. Оттуда открывается волшебный вид на город. Как ни странно, мне понравились туристические места. По-настоящему удивили церкви и соборы, особенно Михайловский. В первый день мы объехали буквально весь Киев в поисках подходящей локации, и когда добрались до моста — решили снимать там. Это было невероятно. Возможно, потому, что мы просто не привыкли к таким местам. Знаешь, когда снимаешь в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе — картинка получается очень специфической, ведь мы привыкли видеть этот город в одном образе, от этого не убежишь. Здесь же для меня все новое.

Это то, о чем я тебе говорила. Киев выглядит таким красивым в твоих Insta-stories.

Да, потому что я никогда раньше не видел такого! Современная архитектура рядом со старинными или разрушенными зданиями, граффити, супермодерновые вещи, классика, старинный русский стиль… А природа? Я никогда бы не подумал, что Киев такой зеленый!

Ну конечно, это же самый зеленый город в Европе.

Когда приехал, я первым делом спросил у своего водителя: «А у вас тут как, есть парки вообще?». Он засмеялся и ответил мне, что весь Киев — сплошной парк.

А ты уже видел любимую статую Дэмьена Херста — Родина-мать?

Нет, еще не видел, но обязательно посмотрю.

Я уверена, что тебе очень понравится, она выглядит очень по-советски. Кстати, у Дэмьена Херста была в Киеве огромная выставка.

Правда?

Да, дело в том, что в Киеве есть очень популярная и самая большая в восточной Европе галерея современного искусства — Pinchuk Art Centre. Дэмьен приехал и остался тут недели на три, делая разнообразные мастер-классы. Тогда он и назвал Родину-мать своей любимицей среди всех украинских достопримечательностей.

Вау! Я обязательно должен поехать. Кстати, знаешь, что я еще заметил? Некоторые части города очень напоминают Берлин. Для меня Берлин был самым фотогеничным городом для fashion-съемок, но теперь я чувствую, что это место будет занято Киевом.

Киев — это второй Берлин, правда. Берлин очень напоминает Киев своей архитектурой, направлением в искусстве, новым поколением дизайнеров.

Да, а этот стиль? Мне очень нравится, как одеваются в Киеве. Моя команда для съемки была очень крутой. Насколько я понял, там был один стилист (Валентин Брень — прим. ред) и пятеро ассистентов. Они выглядели настолько круто, что мы не удержались и сняли их всех в кампейне. Ну правда, они выглядели лучше, чем модели!

То есть вы привозили моделей с собой?

Да, мы привезли несколько человек из Лондона, но никто не ожидал, что в Киеве найдутся настолько крутые ребята. Когда работаешь с миллениалами в Лондоне или Нью-Йорке, они чувствуют себя настолько привилегированным классом, что не хотят учиться и не признают своих ошибок — а здесь все совершенно иначе и это меня впечатлило. Ребята хотят работать и готовы учиться на собственных ошибках. Мне нравится, что люди здесь понимают: чтобы добиться высот, нужно начинать с нуля.

Да, мне кажется, этот менталитет остался у нас из Советского Союза.

Да, и это очень здорово. В то же время у людей очень западное восприятие мира. Они не просто выполняют приказы — они не машины. У ребят очень хороший вкус, и не только в одежде, а и в образовании — это важно. Мне кажется, это какое-то новое сочетание, мир такого еще не видел.

Более того, людям не обязательно иметь много денег, чтобы одеваться стильно.

Именно! Я очень хочу наконец-то съездить в один из киевских секонд-хэндов и выбрать себе что-нибудь из винтажных вещей. Мне кажется, это очень круто.

Да, и очень полезно, учитывая то, сколько у нас зарабатывают в месяц.

Я был в шоке, когда узнал. После этого мне захотелось вдохновить и помочь молодому поколению еще больше — они это заслужили.

То есть ты еще вернешься в Киев?

Это какое-то сумасшествие. Все, от фотографа и до продакшн-менеджера, говорят, что хотят сюда вернуться. Собственно, как и я. Это неудивительно, ведь в Киеве ты получаешь уникальную возможность сделать качественную съемку за относительно небольшой бюджет. Это очень вдохновляет, ведь ты можешь сделать намного больше, чем в том же Лос-Анджелесе.

Это точно! Когда я бываю на Неделях моды, всегда рассказываю друзьям о Киеве. Мы не раз привозили иностранных гостей, даже снимали cover-story для Dazed — и все были в восторге от города. Это очень разумно — проводить съемки здесь: огромное количество прекрасных локаций, хорошие цены.

Да, причем дело не только в цене. Низкие цены есть и в Южной Африке и Нигерии, но там нет качества, как в Лос-Анджелесе или Нью-Йорке. Здесь же соотношение цены и качества просто невероятное.

Это правда.

И я уверен, что Киев ждет большое будущее, ведь индустрия моды меняется — она переживает трудные времена. Многие бренды вынуждены уменьшать свои бюджеты, поэтому у Киева огромный потенциал сейчас.

Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что мода меняется? Потому что я вижу, что люди больше не тратят деньги на люксовые бренды, индустрия ищет новые имена. Мода не такая «модная», как раньше.

Она совершенно другая. Даже если судить по себе: раньше я сходил с ума по одежде и модным журналам, но сейчас я вообще не помню, когда последний раз покупал глянец. Мода больше не имеет такой ценности, люди не потратят кучу денег на одежду, все большей популярностью начинают пользоваться знания, опыт и впечатления — путешествия, например. Мода всегда была для избранных, но сейчас мы все равны. Никто не хочет выглядеть, как звезда, мы все — единое целое. Идея высокой моды больше не существует в том виде, в котором она была раньше. И это очень хорошо для Diesel, ведь мы всегда были более демократичным брендом. Мы не делаем сумасшедших вещей — мы создаем то, что могут носить все. Я думаю, это то, к чему мы все идем. Это тоже вызов. Весь маркетинг должен быть построен на впечатлениях. Магазинов больше не существует — они все ушли в онлайн, и на сайте должно быть что-то такое, чтобы люди захотели «пережить» это. А что насчет Киева?

Мне кажется, у нас всегда будут люди, которые одеваются в Chanel и других люксовых брендах. Они с этим родились и привыкли так жить. Даже когда в Киеве была революция, продажи в магазине Chanel совершенно не пострадали. Если же говорить о молодом поколении — я считаю, что все предпочитают микс. Выбирают, например, дорогую сумку и сочетают ее с какими-то простыми вещами неизвестных брендов. Это история о стиле, а не о цене. Но что еще важно, мы не покупаем так много онлайн. В Украине есть лимит — если вещи в сумме стоят больше 100 евро — мы вынуждены платить налог. Легче поехать в Европу и купить вещь в магазине, будет намного дешевле. Кстати, уже с 11 июня нам больше не нужно будет получать визу.

Правда? Это невероятно!

Да! И мне кажется, таким образом Украина станет еще ближе к Европе в плане менталитета и образа жизни. В общем-то это же и было причиной революции 4 года назад. А сейчас только представь себе, у скольких детей появится возможность путешествовать. Уверена, через пару лет ситуация в Украине изменится еще больше. Кстати, когда ты приезжаешь в следующий раз?

Думаю, этим летом. Я пока стараюсь составить план всего, что я могу сделать тут. Недавно я начал изучать фотографию, возможно, попрактикуюсь в портретном фото. Еще хотел бы сделать пару съемок для журналов, может быть, привезти сюда других фотографов. Планов много, главное — успеть все до холодов. Знаю, что осенью в Киеве погода не самая приятная.

Ты можешь успеть на нашу Неделю моды. В этом году она стартует 28 августа, тебе понравится.

Мы должны оставаться на связи. У меня есть огромное количество идей насчет Киева.

Подготовила Анастасия Малая